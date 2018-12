Home » Business Comment réussir sa campagne Facebook Ads ? Business Comment réussir sa campagne Facebook Ads ?

Facebook tient la première place parmi les réseaux sociaux. Il constitue aujourd’hui un outil de communication incontournable pour les organisations. Facebook Ads, sa formule publicitaire payante, permet de gagner en visibilité auprès des internautes. Cependant, pour obtenir le retour sur investissement souhaité, il importe de réussir vos campagnes Facebook Ads. Cela passe nécessairement par la définition de votre objectif publicitaire, par la détermination de votre public cible, ainsi que par le choix de contenus pertinents et attractifs.

Bien définir votre objectif publicitaire

Pour réussir vos campagnes publicitaires sur Facebook, la première étape va consister à bien déterminer votre objectif. Qu’est-ce qui motive votre publicité ? Souhaitez-vous avoir plus de fans ou de likes au niveau de votre page Facebook ? Cherchez-vous à augmenter le trafic vers une page de votre site internet ? Désirez-vous vulgariser un produit de votre boutique en ligne ? Visez-vous le sponsoring de certains posts pour qu’ils soient plus visibles par les utilisateurs ?

De répondre à ces questions vous aidera à choisir parmi les options que Facebook met à votre disposition durant la phase initiale du tunnel de création d’annonces. Facebook propose une variété d’objectifs et de formats publicitaires aux annonceurs. Pour chaque type d’objectif, il y a un format qui est adapté.

Par ailleurs, bien définir votre objectif marketing vous permettra de mieux mesurer l’efficacité de votre campagne publicitaire en vous appuyant sur des indicateurs pertinents (nombre de clics, de ventes, d’impressions…). Cependant, pour obtenir la rentabilité attendue, il peut être judicieux de recourir aux services d'un consultant Facebook Ads.

Bien cibler votre public

La réussite de vos campagnes Facebbok Ads est grandement liée à la qualité du ciblage de votre public. Il existe des critères traditionnels qui peuvent permettre de définir une audience : zone géographique, tranche d’âge, sexe… Cependant, il est préférable de choisir des paramètres plus précis. A cet effet, vous avez la possibilité de déterminer votre audience en fonction des centres d’intérêts des utilisateurs, avec des sous sections comme « Famille et relations », « Divertissement », « Gastronomie », « Shopping et mode »,…

Privilégier du contenu visuel

Au niveau de Facebook, ce sont les contenus visuels qui sont les plus appréciés par les internautes. Les images « pleines de vie » ou les vidéos ludiques auront tendance à provoquer plus de clics. N’oubliez pas qu’une image vaut mille mots !