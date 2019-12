Home » Business Cadeaux d’affaires : utilisation, fiscalité, conseils Business Cadeaux d’affaires : utilisation, fiscalité, conseils

Pouvant revêtir plusieurs significations, les cadeaux d’affaires sont des moyens de booster la visibilité de l’entreprise. Un des moyens les plus efficaces pour créer une nouvelle relation avec les clients potentiels par le biais de la prospection, est de leur offrir des cadeaux publicitaires. De même, cette méthode est valable pour élargir la visibilité et pérenniser la relation-client. En outre, c’est une bonne technique pour remercier les fournisseurs au sein de certaines sociétés, le ou les meilleurs agents sont récompensés. Les cadeaux d’affaires ont donc une place non négligeable.

Dans quelle mesure il faut offrir des cadeaux publicitaires ?

Toute activité d’une société est soumise à un régime fiscal défini. En effet, les cadeaux personnalisés obéissent à un régime fiscal particulier suivant le Code général des Impôts ou CGI. On notera que les objets pubs ont différentes utilisations et sont soumis à un régime fiscal. Les cadeaux d’affaires, connus aussi sous le nom d’objets publicitaires, sont des produits offerts aux prospects, aux clients, aux fournisseurs, aux salariés et même aux partenaires commerciaux et financiers d’une entreprise.

L’objectif des cadeaux d’affaires est multiple selon le type de bénéficiaire. D’abord, un prospect est un client potentiel dont la venue, la consommation des produits de la société aurait un impact positif sur les chiffres d’affaires de celle-ci. Offrir aux prospects des objets qui leur rappellent les produits et services de l’entreprise est une très bonne façon de les inciter à venir grossir les rangs de la clientèle.

Ensuite, il faut noter qu’attirer de nouveaux clients est une chose, mais les maintenir dans le portefeuille-client en est une autre. Du coup, pérenniser cette relation entre l’entreprise et les clients est indispensable afin de garder l’image et la visibilité de celle-ci. En d’autres termes, offrir des cadeaux d’affaires signifie récompenser la fidélité de la clientèle. C’est pour dire qu’une bonne relation réside dans la réciprocité. Ce geste permet également de se distinguer des concurrents, de se faire une bonne image sur le marché et de laisser une trace dans l’esprit des clients. Sur le plan marketing, c’est une méthode à privilégier pour satisfaire la clientèle à part la qualité des services.

Tous ceux en relation directe avec l’entreprise peuvent jouir de cette offre. À part les prospects et les clients fidèles, les fournisseurs, eux aussi peuvent recevoir des cadeaux d’affaires de la part de l’entreprise. La raison en est simple. Ce ne sont pas seulement les cadeaux clients qui sont distribués, il y a pareillement ceux destinés aux fournisseurs dans le but de marquer la satisfaction pour les services rendus. Ce ne sont pourtant pas tous les fournisseurs qui en bénéficient. Ce serait un pur gaspillage car l’entreprise a un budget à respecter et du bénéfice à faire. En guise de remerciement, les bons fournisseurs reçoivent des cadeaux d’entreprise.

Tous ces bénéficiaires cités ci-dessus sont directement liés à la société, mais ils lui sont externes. Quant aux personnels, des cadeaux d’affaires peuvent être offerts à ceux qui ont montré une réussite particulière selon leur poste. Dans certaines sociétés commerciales, il existe une course interne entre les commerciaux pendant une période définie, notamment mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Pendant cette période, les agents sont jugés à l’aune de leur portefeuille-client. Le gagnant est celui ou celle qui aura enregistré le plus de succès tant en nombre de nouveaux clients conquis qu’en montant total des ventes. Récompenser le meilleur agent peut consister à lui offrir des cadeaux, en l’occurrence des cadeaux personnalisés.

Ce système de récompense est non seulement valable pour les commerciaux, mais autant pour les autres branches de l’entreprise.

De plus, lors du départ d’un personnel, il est de coutume pour toute entreprise de lui offrir un cadeau d’affaires, en guise de cadeau de fin de collaboration. Bien sûr, ce geste n’est pas toujours valable car il y a ces salariés qui sont licenciés et non pas à cause de la politique interne de la société comme restriction budgétaire ou autre. Lorsque la raison de son licenciement est due à une faute lourde que celui ou celle-ci a commise, le cadeau de départ ne se fait pas. Besoin d’idées de cadeaux pour diverses occasions, consultez le site Mister Goodman.

À quel moment faut-il offrir des cadeaux aux bénéficiaires ?

Quant au moment propice pour offrir les cadeaux d’affaires, les principaux sont les suivants.

Lorsqu’il s’agit d’attirer de nouveaux clients, le mieux c’est de leur offrir des objets promotionnels. Ce sont, en général, des nouveaux produits dont la mise en vente sur le marché ne fait que commencer. L’offre se fait donc pendant le lancement des produits.

Quant à la fidélisation des clients ou la récompense des clients fidèles, le meilleur moment c’est d’organiser une offre comme : celui ou celle qui achète tel ou tel produit aura des cadeaux surprise en plus de gagner un ticket de fidélité. Les différentes manifestations commerciales, à l’instar des expositions et des salons sont aussi de bonnes occasions pour donner des cadeaux d’affaires.

Les fournisseurs et le personnel peuvent recevoir leur récompense à tout moment, selon l’organisation interne de l’entreprise. Toutefois, cela n’empêche pas d’attendre les occasions particulières comme les fêtes de fin d’année par exemple. D’habitude, la fin d’année est le moment adéquat pour toute cérémonie de récompense. Ce qui n’exclut pas les autres fêtes comme l’anniversaire de la société. L’anniversaire ne se fête pas pour autant tous les ans, c’est plutôt tous les 5 ou 10 ans qu’une société marque cet évènement par une cérémonie.

En ce qui concerne les partenaires, il s’avère important de faire un petit geste de courtoisie lors de la conclusion d’une affaire. Les cadeaux d’affaires seraient bienvenus dans ce cas de figure.

Voilà en ce qui concerne l’utilisation des cadeaux publicitaires, qu’en est-il de la fiscalité vis-à-vis de ce type d’offre ?

Le régime fiscal des cadeaux publicitaires

Comme il a été mentionné supra, l’encadrement fiscal des objets pubs est régit par le CGI. L’article 206 de l’annexe dudit code stipule l’absence de déduction de TVA pour les biens transmis à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur. Les cadeaux personnalisés en font partie. Cependant, il existe une exception qui est la possibilité de récupérer la TVA par l’entreprise pour les objets suivant :

Tout cadeau d’affaires de faible valeur dont le prix unitaire est inférieur ou égal à 69 € TTC par cadeau, en une année, pour un même bénéficiaire ;

Tout présentoir publicitaire, à savoir les biens mobiliers, les pancartes, affiches ou autres ayant une valeur inférieure ou égale à 107 €;

Tout échantillon, à noter qu’un échantillon n’est pas propre à la vente du fait de son conditionnement différent de celui des produits destinés à la vente ;

Tout spécimen ;

Tout autre bien offert à titre gratuit.

La déclaration doit être faite auprès de fisc lorsque le montant total des cadeaux d’affaires dépasse les 3000 € pendant une seule année d’exercice.

Quant à la procédure, elle consiste en l’inscription dans le relevé spécial des frais généraux. Le feuillet n° 2067, comportant cette inscription est à joindre au compte de résultat de l’entreprise. Pour les entreprises individuelles, la déclaration se fait via le feuillet n° 2031.

Une exception est quand même faite pour les objets publicitaires à faible valeur unitaire, c’est-à-dire moins de 69 € TTC par bénéficiaire par an. Ceux-ci ne sont pas soumis à l’inscription dans le relevé spécial des frais généraux.

Pour le calcul de la TVA, il importe de consulter les services fiscaux qui se chargent d’une telle opération.

Astuces et conseils à propos des objets publicitaires

Vous connaissez maintenant l’utilité des cadeaux d’affaires ainsi que le régime fiscal qui les régit, il est temps maintenant de donner une lumière sur les types d’objets à offrir suivant le bénéficiaire ciblé.

Il est indéniable que la réussite est conditionnée par la qualité. Alors, pour que votre stratégie arrive à ses fins, il faut premièrement choisir des produits de bonne qualité pour faire plaisir aux bénéficiaires. Un objet publicitaire de bonne qualité reflète le professionnalisme et le mode de fonctionnement de la société. Ensuite, il faut que ce cadeau d’affaires soit présenté avec un aspect esthétique convaincant, qui donne envie d’aller plus loin. Cette méthode est surtout parfaite pour la prospection car les clients potentiels ont plus envie de consommer votre produit lorsque vous lui offrez des produits attirants et de bonne qualités. Ne pas oublier que le but principal d’une telle offre est de laisser une empreinte de la société dans la vie quotidienne de l’individu ou de l’entreprise bénéficiaire. L’autre objectif repose sur l’élargissement de la visibilité et l’image de marque. Le système de bouche à oreille est une autre stratégie marketing qui s’est toujours avérée payante. En effet, les cadeaux d’affaires sont de véritables ambassadeurs qui parlent d’eux-mêmes. Ils permettent de transmettre les produits et services de l’entreprise d’une personne à une autre. Ayez le réflexe de vous mettre à la place de vos clients pour connaître exactement leurs besoins.

Les objets publicitaires les plus utilisés

Un objet publicitaire doit être plus qu’un souvenir qui va atterrir directement dans le placard. Au contraire, sa valeur réside dans son usage. Ainsi, voici quelques idées cadeaux pour orienter votre choix.

Le plus classique cadeau d’affaires est le stylo à bille. Étant un outil très utile partout et à tout moment, il demeure le premier choix des professionnels. Une petite gravure suffit à faire connaître la société. L’agenda et le calendrier le suivent. Outil inséparable au stylo, l’agenda se hisse au second rang mais c’est surtout un cadeau de fin d’année tout comme le calendrier. La force de la publicité qu’apporte le calendrier est qu’il se présente sous plusieurs formes : calendrier mural, calendrier de bureau ou de poche. Un large choix est donc possible pour ce type de goodies. Les porte-clés figurent pareillement parmi les cadeaux pubs classiques. Leur usage est presque similaire à celui d’un stylo.

D’autres entreprises, en particulier celles qui œuvrent dans le domaine informatique, optent pour un tout autre type : les cadeaux d’affaires high-tech. Il s’agit essentiellement de clé USB ou d’enceinte Bluetooth. De tels produits nécessitent plus de budget étant donné leur valeur ; mais ils font d’excellents objets publicitaires et surtout sont très tendance.

Enfin, vous pouvez tourner vers les produits textiles comme les T-shirts ou les sacs personnalisés.