Quels sont les avantages des goodies pour la stratégie marketing d’une entreprise ?

Lorsqu’une entreprise aspire à étendre sa notoriété, plusieurs vecteurs sont envisageables entre publicités sur les réseaux sociaux, partenariats avec des influenceurs, mailing ciblé… Toutefois, la matière palpable conserve un attrait incomparable. En effet, distribuer des objets publicitaires qui arborent un logo, un message inspirant ou même un slogan mémorable instaure une connexion particulière avec la cible. Voici d’ailleurs les principaux atouts à envisager lorsqu’on intègre ces objets dans une stratégie marketing ambitieuse.

Accroître la visibilité de la marque

Les goodies pour vos campagnes marketing sont efficaces pour amplifier l’audience de votre entreprise. En effet, un prospect ayant reçu un tote bag original l’utilisera peut-être pour faire ses courses et un stylo publicitaire pourrait voyager d’un bureau à l’autre. À chaque usage, votre marque gagne en visibilité, et ce sans le moindre investissement supplémentaire. Et parmi les innombrables canaux existants, rares sont ceux qui conservent un effet aussi durable.

Le simple fait d’offrir un objet pratique donne matière à l’utilisateur pour en parler autour de lui, en particulier si l’objet se révèle novateur, humoristique ou esthétiquement plaisant. Les destinataires deviennent alors des ambassadeurs involontaires de l’entreprise et favorisent un rayonnement qui dépasse largement le cercle initial.



Renforcer la fidélisation et créer un lien émotionnel

Exposé à un déluge de messages, le consommateur moderne recherche autre chose qu’une simple transaction. À ce titre, un objet publicitaire offert à bon escient peut instaurer un sentiment de gratitude et de reconnaissance. Recevoir par exemple un mug personnalisé ou une clé USB au design élaboré stimule l’affect, car ces cadeaux illustrent la bienveillance de la marque envers ses clients. De plus, sachez qu’offrir, c’est susciter la réciprocité. En effet, l’acheteur attentif et percevant cette attention aura plus de facilité à rester fidèle.

Qui plus est, lorsque ces cadeaux d’entreprise sont associés à un moment-clé (lancement d’un nouveau produit par exemple), l’impact émotionnel s’intensifie. Ainsi, les collaborateurs eux-mêmes peuvent se révéler très enclins à promouvoir leur employeur s’ils se sentent choyés par des goodies originaux. Indirectement, ils deviennent alors des relais marketing informels auprès de leur propre réseau.

Se différencier dans un marché compétitif

De multiples acteurs proposent des services parfois similaires, ce qui engendre une concurrence acharnée. Se singulariser devient alors un défi de taille. Mais, en misant sur des cadeaux d’entreprise soigneusement conçus, vous créez un effet de surprise qui peut faire toute la différence.

Il importe toutefois de miser sur des objets cohérents avec l’ADN de la marque. Une entreprise active dans les technologies vertes peut par exemple proposer un stylo écologique ou un carnet fabriqué à partir de papier recyclé. Cette stratégie stimule à la fois l’originalité et l’alignement sur les valeurs prônées.

Optimiser le retour sur investissement (ROI)

Dans le cadre d’une campagne marketing, la question du budget revient sans cesse. Développer un storytelling onéreux, engager un spot publicitaire international, multiplier les publicités sur des plateformes numériques sont autant d’initiatives qui nécessitent des ressources conséquentes.

À l’inverse, le recours à des objets publicitaires offre un retour sur investissement plutôt avantageux. Car, les coûts initiaux (création et personnalisation des goodies) sont relativement stables et l’impact de leur diffusion se poursuit sur le long terme. Contrairement aux médias traditionnels qui imposent un renouvellement périodique et coûteux, les goodies demeurent utiles tant qu’ils subsistent physiquement dans l’environnement de la cible.