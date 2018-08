Home » Mode Astuces et conseil pour choisir son vélo de piscine Mode Astuces et conseil pour choisir son vélo de piscine

Faire du vélo à l’eau est devenu un sport à la mode. Depuis plus d’un an le nombre d’adepte de l’aquabike ne cesse d’augmenter. Il faut dire que l’aquabike fait du bien aux jambes, au fessier et au moral. C’est un travail musculaire, de bien être qui apporte une grande forme physique. Dans cet article, nous vous proposons des conseils et astuces pour bien choisir un vélo de piscine.

Conseils pour choisir son vélo de piscine

La pratique du sport est nécessaire pour garder la forme et mener à bien ses activités. Ainsi, pratiquer le vélo de piscine peut apporter de nombreux effets positifs sur le corps. Cependant, le choix de votre vélo de piscine doit être déterminant pour un sport efficace. En effet, il y a deux modèles de vélo de piscine que vous trouverez sur le marché : l’aquabike professionnel et l’aquabike tout public.

Avant l’achat de votre aquabike, il est important de déterminer le type de piscine que vous avez. Pour bien choisir son vélo de piscine il faut prendre en compte la profondeur de votre piscine. Il est conseillé de choisir un vélo réglable et certifié médicalement.

Comment régler son vélo aquabike ?

Pour pratiquer confortablement le sport avec votre vélo, il faut nécessairement faire des réglages pour qu’il soit adapté. Pour y arriver, d’abord vous montez dessus, vous vous asseyez. Puis, tendez les jambes. Le réglage est bon lorsque le genou est légèrement fléchi. La hauteur du guidon doit être un peu plus haut que la selle.

Pour pratiquer le vélo aquabike, vous positionnez les fesses sur la selle, les mains sur le guidon, le dos légèrement incliné. En cas de problème de dos, vous pouvez lever le guidon plus haut. La hauteur d’eau de votre piscine doit être en dessous de la poitrine pour respirer librement. Pour pratiquer du sport et veiller sur votre bien-être, vous pouvez trouver un vélo aquabike pour la piscine de votre maison.