Assurance prévoyance : avancer sereinement vers demain

De plus en plus de banques proposent avec transparence des offres d’assurance habitation et prévoyance afin de répondre aux besoins des clients qui apprécient la simplicité et la clarté.

Pour faire sereinement face aux petits soucis quotidiens pouvant survenir, l’important est d’être bien préparé. Avec les assurances prévoyance proposées par les banques, vous ne pourrez pas vous immuniser contre les aléas de la vie mais vous aurez la certitude que la situation ne vous échappera pas et que vous serez soutenu par votre banque.

Un accompagnement pour tous tout au long de la vie

Des premiers pas jusqu’aux vieux jours, l’assurance prévoyance peut accompagner chacun avec des dispositifs adaptés à ses besoins. Que vous soyez célibataire, en couple avec ou sans enfant, actif ou retraité, il existe différentes offres flexibles qui vous permettent d’affronter en toute tranquillité les imprévus de la vie.

L’assurance scolaire est idéale pour les enfants et les étudiants

Certaines banques proposent une assurance scolaire pour les enfants scolarisés mais aussi pour les jeunes qui entament leurs études. Un petit accident au sport arrive parfois et avec une assurance scolaire, vous êtes pris en charge sur les bris de lunettes mais aussi sur les frais dentaires qui peuvent parfois monter très haut. Une assurance scolaire c’est également la promesse d’un accompagnement à domicile si besoin et le tout à un tarif accessible qui ne dépasse pas les 30 € par an chez la plupart des organismes. Mais l’accompagnement ne s’arrête pas à un simple soutien financier en cas de blessure, il est aussi psychologique en cas de besoin. Certaines assurances scolaires proposent ainsi un soutien psychologique en cas de harcèlement chez les enfants ce qui permet aux enfants de se sentir accompagnés et de faire face aux tracas du quotidien.

Vous êtes accompagnés dans votre vie professionnelle et personnelle

Après les études vient le premier emploi et souvent le premier véhicule. L’assurance auto est la réponse parfaite à vos tracas quant à votre véhicule et il existe différentes formules selon vos usages qui vous éviteront les tracas pour votre voiture.

Mais il est aussi important de prendre soin de vous et en anticipant les problèmes qui pourraient arriver, l’assurance accident de la vie permet de retomber sur ses pieds en cas de pépin. Il est ainsi possible d’être couvert quel que soit le type d’accident : au travail, en circulant, durant vos loisirs. Si vous vous retrouvez immobilisés, vous êtes assurés et vous avez accès à tout un ensemble de dispositifs comme de l’aide à domicile pour vite vous remettre sur pied. Et même en cas de baisse soudaine de revenus ou d’augmentation de vos dépenses, les assurances vie active proposées par les banques peuvent vous indemniser jusqu’à 1 000 € par mois sur des périodes pouvant aller jusqu’à 6 mois.

Des contrats faciles et rapides à souscrire

De plus en plus de banques proposent des assurances à leurs clients et leur permettent d’affronter en toute sérénité le lot de problème que la vie amène. Vous pouvez réaliser des devis en ligne afin de trouver l’offre qui répond au mieux à vos attentes et en quelques clics être assurés à partir de la date de votre choix. Si vous avez besoin d’aide, de nombreux forums clients sont accessibles ainsi que des conseillers joignables gratuitement en ligne et/ou par téléphone.

Passer par une banque, c’est se simplifier la vie

Comme il n’est pas toujours facile de savoir où on en est dans ses papiers, passer par une banque vous permet de réunir assurance, épargne, compte courant et tout ce dont vous avez besoin pour avancer tranquillement vers l’avenir. Les banques proposent des tarifs avantageux en assurance prévoyance mais aussi dans tous les autres secteurs. De plus, vous pouvez profiter de tous les avantages connectés et dynamiques existant sur le marché comme l’Apple Pay, Paylib et de tout plein d’autres services en ligne et en agence qui faciliteront votre expérience client.