Comment choisir un bon fiduciaire pour la comptabilité de la société ?

Pour avoir les meilleures expertises dans le domaine de la comptabilité, il faut faire appel à des professionnels de la finance. Comment doit-on choisir le bon fiduciaire adapté aux activités de l’entreprise ?

Pourquoi contacter une société fiduciaire ?

Dans le cadre d’une création d’entreprise, les fondateurs peuvent demander l’aide d’une fiduciaire pour la développer. Dans ce cas de figure, la fiduciaire peut offrir un accompagnement ou des conseils adaptés aux besoins de la société. Elle assure également la comptabilité dans une entreprise. La comptabilité sera donc fiable et elle suivra les règlementations en vigueur. La start-up pourra alors obtenir à tout moment des informations relatives à la gestion des comptes et prendre facilement des décisions.

Une fiduciaire peut aussi prendre en charge les tâches administratives et la fiscalité. L’entreprise pourra optimiser ses résultats financiers, car l’expert prendra le rôle de fiscaliste professionnel. Des conseils sur mesure vous seront proposés afin d’obtenir une économie d’impôts et un meilleur résultat pour votre entreprise. Enfin, la fiduciaire peut effectuer vos déclarations fiscales. Pour ce faire, elle collectera à votre place les données nécessaires comme la TVA ou les impôts relatifs à l’entreprise. Par contre, n’oubliez pas de bien choisir une société dotée d’une bonne réputation comme AX Fiduciaire, une fiduciaire basée à Genève.

Quelle réputation a la société fiduciaire ?

Il est important de comprendre que la valeur d’une société fiduciaire dépend principalement de la qualité de ses services. Pour savoir si cette société est de confiance, il faudra vous renseigner sur celle-ci. Informez-vous sur leur site internet, sur les réseaux sociaux, sur les blogs et auprès de vos contacts. Si vous constatez que beaucoup de clients sont satisfaits, il est tout à fait possible que ça soit aussi votre cas.

L’ancienneté de la société fiduciaire

Dans le cas où l’entreprise fiduciaire que vous souhaitez contacter est en activité depuis plusieurs années, c’est que ses prestations sont satisfaisantes et que des clients continuent de faire appel à ses services. Cette ancienneté signifie que l’entreprise est expérimentée. Elle sera donc capable de répondre au mieux à vos problématiques. Si cela fait des années qu’elle est en service, elle a surement traité des cas similaires aux vôtres. C’est un avantage pour vous, car il est sûr que vous souhaitez travailler avec un expert-comptable familier à votre activité et votre situation.

Où siège la société comptable ?

Il est important de rencontrer en personne les professionnels qui vont travailler sur votre comptabilité. Il est préférable d’avoir un contact humain pour que vous soyez à l’aise. De cette manière, vous pourrez également créer une relation privilégiée et les professionnels seront plus à votre écoute. Dans ce cas-là, il vous faut trouver une société fiduciaire près de votre siège.

Dans le cas où vous souhaiterez prendre des fiduciaires un peu plus éloignées de votre zone géographique parce que leurs services vous conviennent, il n’y a pas de soucis. De plus que la technologie le permet.

Quels services propose la société fiduciaire ?

Vous voulez faire appel à une société fiduciaire qui peut satisfaire vos besoins comptables actuels et dans un futur proche ? Il vous faudra alors prendre contact avec un prestataire et bien vous informer sur les services qu’il propose. Ensuite, lui remettre votre compte pour qu’il puisse comprendre votre activité dans sa globalité. Confiez-lui toute la gestion comptable de votre entreprise et considérez à l’avance les services que vous pourrez proposer dans le futur pour qu’il puisse s’adapter à vos besoins. Ainsi, vous ne serez pas dans l’obligation de toujours changer de fiduciaire.

Informez-vous sur le fonctionnement de l’entreprise fiduciaire

Il faut savoir qu’une entreprise fiduciaire doit avoir une infrastructure informatique ainsi que des outils efficaces pour réduire les risques d’erreur. Renseignez-vous alors sur leur façon de travailler sur un compte. Si vous optez pour une fiduciaire qui évolue avec les technologies pour être plus performante, c’est logique que votre entreprise bénéficie d’une meilleure gestion de la comptabilité.

Vérifiez que la fiduciaire est bien inscrite à l’ordre des experts-comptables

L’activité professionnelle est régie par l’ordre des experts-comptables. C’est donc l’ordre qui prend la décision d’inscrire ou pas une entreprise selon des critères de moralité. De cette manière, tous les professionnels ont l’obligation de respecter un code de déontologie. Ils auront aussi une assurance responsabilité civile professionnelle. Il est alors conseillé de s’assurer que l’entreprise que l’on contacte est composée d’une équipe de professionnels reconnus.

Combien de temps une fiduciaire doit-elle traiter un compte ?

Auparavant, les sociétés fiduciaires n’avaient pas l’avantage de jouir des technologies qui existent aujourd’hui et le travail était évidemment lent et risqué. Cependant, de nos jours avec les avancées technologiques, la façon de travailler est plus moderne et plus rapide. Ce qui représente un atout majeur pour votre entreprise.

En effet, si un problème financier n’est pas résolu à temps, le fonctionnement d’une entreprise peut être affecté. L’entreprise peut même subir des pertes. Il est donc primordial de vite résoudre les problèmes liés à la comptabilité. De la même manière, la gestion ne peut pas se passer d’un état financier, il est donc primordial de contacter des professionnels pour répondre à vos besoins. La durée moyenne de traitement d’un compte ne peut pas être définie précisément, mais la fiduciaire doit tout de même vous donner une durée approximative.

Combien coutent les prestations d’une entreprise fiduciaire ?

La connaissance du prix avant la prestation est importante, mais n’oubliez pas que le prix varie selon la difficulté du problème à résoudre. Comme mentionnée ci-dessus, une entreprise fiduciaire moderne a surement investi dans une infrastructure performante et chère pour pouvoir obtenir des résultats sans erreurs et plus rapides. Faire appel aux services de bons experts implique donc que vos demandes seront satisfaites et que des conseils vous seront donnés pour améliorer votre activité. Le prix sera donc en conséquence.

Par ailleurs, travailler avec une fiduciaire compétente est une décision majeure qui ne devrait pas reposer sur un problème de prix. Sachez que votre expert-comptable est un élément clé pour le bon fonctionnement de votre entreprise. L’expertise d’une entreprise fiduciaire est indispensable à un moment donné dans la vie d’une société. Dans ce cas-là, seuls les résultats sont les plus importants.