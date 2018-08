Home » Finance Bien négocier et obtenir son prêt personnel Finance Bien négocier et obtenir son prêt personnel

Il peut arriver que vous ayez d'urgence besoin d’argent. Vous voulez investir dans un petit projet, faire face à des imprévus mais n’avez pas de solution. Le prêt personnel est l’une des solutions qui à exploiter. Le prêt personnel est en effet, utilisé par beaucoup de français dans pareille situation. Ces derniers y recourent pour financer un projet, un rêve, un imprévu ou tout simplement un événement sans avoir à justifier l'utilisation des fonds. Cet article vous permettra d’avoir quelques astuces en plus pour bien négocier et obtenir votre prêt personnel ou prêt à tempérament le plus rapidement possible.

Les préalables de la négociation

Avant d'aller demander son prêt à la consommation, il faudrait savoir que ce dernier ne nécessite pas la justification de l'utilisation des fonds. Mais cela n'empêche guère le fait qu'il faut fournir toutes les informations nécessaires à l'obtention de ce prêt. Puis, pour bien négocier et obtenir son prêt personnel, il faudrait que vous vous rapprochiez de votre banque pour connaître les offres de crédit disponibles. Ensuite, allez voir votre conseiller et parlez-en avec lui. Vous pourrez lui demander de vous pratiqués par la concurrence.

La négociation proprement dite

Pendant la négociation, ne laissez pas le banquier avoir le dernier mot. En effet, il ne faut pas laisser le banquier mener la discussion sans que vous ne défendiez votre position. S'il insiste à vouloir augmenter le taux d'intérêt, rester ferme. S'il persiste, vous pouvez toujours menacer d'aller voir une banque concurrente plus avantageuse. Dans le pire des cas, pensez à trouver un accord qui ne vous discréditera pas et ne vous portera aucunement préjudice. Vous arriverez à le convaincre, ou, au cas échéant trouver un accord. Il faut être dynamique et savoir bien négocier pour pouvoir obtenir le meilleur taux. Le prêt personnel est très à la mode et plébiscité par grand nombre de français qui y souscrivent pour la facilité de son obtention.