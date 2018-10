Home » Maison Aide à domicile : un soutien sur mesure Maison Aide à domicile : un soutien sur mesure

Le quotidien des Français est devenu comment dire : très actif ! Femmes ou hommes vaquent à leurs occupations et se démènent tant bien que mal, pour concilier leur vie : boulot, enfants, loisirs et surtout l'entretien de la maison. Pour respirer le bon air pur en rentrant chez soi, sans avoir à lever le petit doigt, les Français peuvent compter sur une aide à domicile et ce, à la fréquence souhaitée… 1 fois par semaine, 1 fois par mois ou encore 1 fois par an pour un ménage de printemps, choisir la formule en fonction des besoins : un rêve réalisable pour tous !

Quels genres de services à domicile ?

Vous pouvez embaucher une aide à domicile comme chez vivaservices, dans le but de gagner un temps précieux, pour la réalisation de diverses tâches :

Ménage Repassage Garde d'enfants Accompagnement aux activités périscolaires des enfants (sports, loisirs, musique…) Aide aux personnes âgées / handicapées Jardinage Bricolage

Dès lors qu'une tâche est réalisée chez le particulier par une personne qualifiée, nous parlons de services à domicile.

Un crédit d'impôt accordé

L’État permet aux foyers de récupérer la moitié des salaires annuels versés à une aide à domicile sous forme de crédit d'impôt. Une réduction de 50 % très appréciable pour les familles qui désirent du soutien au quotidien. Le fait d'embaucher une personne qualifiée est récompensé financièrement. Le particulier devient un patron et crée de l'emploi, il est par conséquent reconnu et aidé.

Un devis sur mesure

Vous pouvez faire réaliser un devis pour l'emploi d'une aide à domicile dans une agence spécialisée dans le service à la personne. Afin de vous rendre compte du budget mensuel nécessaire pour un petit coup de pouce. Quel soulagement de ne pas avoir à penser au ménage chaque soir qui passe ! Tout le monde peut bénéficier de ces avantages, alors si vous vous sentez au bout du rouleau, n'attendez plus une minute pour vous faire aider !