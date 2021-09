Home » Tech Acheter un ordinateur d’occasion : les points clés à vérifier Tech Acheter un ordinateur d’occasion : les points clés à vérifier

Vous pensez avoir trouvé la perle rare du pc reconditionné, l’offre que l’on ne pourrait pas refuser ? Pas de précipitations, parfois l’arbre qui cache la forêt cache également des défauts qui peuvent avoir pas mal de désagréments. Tour d’horizon des points à vérifier en priorité !

Neuf ou d’occasion ?

Il existe une multitude de raisons de vouloir changer son ordinateur. Que ce soit pour du jeu vidéo, le travail ou simplement flâner sur internet et regarder des films et séries, il y en a pour tous les budgets et tous les goûts.

En matière d’informatique, et selon vos besoins, vous n’avez pas forcément l’utilité ni les finances pour vous procurer les derniers modèles ni les plus grandes marques. Le marché de seconde main représente aujourd’hui une réelle alternative, il vaut la peine d’aller jeter un coup d’œil.

Oui, mais voilà. Si l’on n’y connaît pas grand-chose et qu’on ne sait pas ce qu’il y a sous le « capot », on n’est pas à l’abri de quelques désagréments qui peuvent nous faire perdre du temps et de l’argent. Et on n’a pas tous la chance de faire un coup le samedi soir au poker ou au casino en ligne avec bonus pour renflouer des caisses vidées par un énergumène de bas principes !

Les points à vérifier avant d’acheter

La première chose à faire est de vérifier le modèle exact du pc. Chaque modèle ne se vaut pas et comporte ses propres spécificités. L’année de production et la configuration matérielle change du tout au tout d’un modèle à l’autre. Veillez à effectuer vos recherches avec le nom complet du modèle.

La configuration matérielle comprend les composants de la bête. Ceux-ci dépendront de votre utilisation quotidienne et de vos besoins en matière de rapidité, de puissance, de stockage etc… Inutile d’investir des milliers d’euros dans un pc destiné à la bureautique, par exemple.

Pour le processeur, les Intel Core i5 ou i7, dont les équivalents AMD sont les Ryzen 5 et 7, sont à privilégier. En matière de stockage, 512 Go est aujourd’hui un minimum tout comme les 8 Go de RAM pour la mémoire vive. L’achat de composants de qualité supérieure sera à prévoir ainsi qu’une carte graphique si c’est pour du jeu vidéo. Enfin, l’achat en personne plutôt qu’en ligne peut être une bonne chose pour pouvoir tester le pc en direct.