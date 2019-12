Comment (bien) choisir son agence web ?

Aujourd’hui, une entreprise doit avoir une présence sur internet et se digitaliser que ce soit avec un site internet pour présenter ses produits et ses services ou en utilisant les réseaux sociaux.

Afin de se démarquer de ses concurrents, ses outils et application web doivent être adaptés aux nouvelles technologies tout en répondant à la demande toujours plus exigeante du marché et de ses acteurs.

Dans cet article, nos consultants en référencement naturel vous livrent les critères essentiels afin de bien choisir son agence SEO. Analysons un peu les éléments à prendre en compte lorsqu’on fait appel à une agence de référencement pour améliorer le positionnement google de son site.

Consultez le site l’agence

Pour trouver une agence web, vous pouvez vous fier à Google pour effectuer votre recherche. Vous pouvez taper « Développeur Web et Intégrateur à Liège » pour trouver une agence digitale disponible dans cette région. Ensuite, visitez le site de l’une des agences proposées par Google pour avoir une idée des différentes prestations offertes par l’agence. Vous pourrez ainsi vérifier si les projets effectués par cette dernière sont mis en avant. Vous saurez aussi si l’agence en question a les capacités de répondre à vos besoins. Vérifiez enfin si son site web est bien agencé et bien référencé.

Résultats attendus

Par rapport au budget que vous êtes prêt à allouer au référencement web de votre site, quelles sont vos attentes ? Discutez-en avec votre agence webmarketing afin d’éviter toute mauvaise surprise et vous donner une idée des résultats attendus. Aucune agence de référencement naturel ne pourra vous donner une estimation précise des résultats, car ils dépendent de vos concurrents et de l’algorithme de Google qui évolue constamment.

Une agence web doit savoir guider ses clients

Une agence guide ses clients dans la réalisation et la conception d’un site web et de sa communication digitale. La cible de l’outil digital n’est jamais la même, celui-ci doit donc être adapté en conséquence. L’agence doit pouvoir mettre en avant les produits et les services de sa société cliente afin de lui donner la meilleure visibilité possible sur internet.

Choisir une agence web généraliste ou spécialisée ?

Autre complexité : vous devez choisir entre un acteur généraliste ou des spécialistes. Si vous hésitez, voici les points forts et points faibles de chaque option.

L’agence de communication web généraliste maîtrise l’ensemble des sujets liés au marketing digital. Elle peut intervenir sur l’ensemble des thématiques et, lorsqu’elle ne possède pas les compétences en interne, elle est susceptible de sous-traiter votre demande à des partenaires privilégiés.

Principal avantage si vous faites ce choix : vous aurez un seul interlocuteur qui connaîtra parfaitement votre entreprise, vos besoins et problématiques. De plus, la création d’un site web n’est pas qu’une affaire de design mais également de contenu, de marketing, de programmation, de référencement… Il y a tout un ensemble de compétences qui nécessitent de confier votre projet à des professionnels.

Pour créer un site web ou un site vitrine, il vous faut une équipe. Que cette équipe soit constituée de freelances ou directement disponible dans une agence, elle doit contenir de multiples profils talentueux

L’agence externalise-t-elle son travail ?

Demandez si votre projet sera développé en interne ou s’il sera externalisé. Demandez à rencontrer l’équipe technique. Si le travail est externalisé, demandez à quel endroit, et si vous serez en mesure de communiquer avec l’équipe. Il y a beaucoup de cas où la société est composée d’une équipe de gestion de projet, et externalise le développement technique. Ce type d’approche peut poser des problèmes en termes de qualité du travail produit ou des délais de réalisation

Evaluez l’expérience de l’agence web avec qui vous voulez travailler

Se renseigner sur les références d’un prestataire ainsi que sur les travaux qu’il a déjà réalisés, voilà un autre moyen efficace de savoir s’il va pouvoir combler vos besoins. Pour cela, n’hésitez pas à aller consulter les sites web des entreprises qui ont déjà fait appel à l’agence de communication web et à vérifier s’ils sont à la hauteur de vos exigences en appliquant les mêmes points de contrôle que ceux listés ci-dessus pour le site de l’agence.

Analysez vos besoins marketing

Le deuxième point qui vous permettra de choisir l’agence parfaite pour vous est votre besoin. Votre besoin devrait déterminer quelle(s) entreprise(s) vous allez considérer. Par exemple, si votre objectif principal est de faire la promotion d’un événement qui a lieu le mois prochain, vous devez faire affaire avec une agence qui oeuvre dans la publicité payante (PPC ou pay per click) et non le référencement naturel pour être visible sur Google ou la gestion de réseaux sociaux.

Partez à la chasse de la meilleure agence web en Belgique

Ça y est, vous avez une idée précise de ce qu’il vous faut, vous allez donc pouvoir vous mettre en recherche active. L’idéal étant de comparer plusieurs agences Web en Belgique afin de les mettre en concurrence. Avant de remettre votre cahier des charges, choisissez votre CMS et effectuez une première sélection.