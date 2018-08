Home » Auto Achat d’une voiture d’occasion : les informations à porter sur la carte grise Auto Achat d’une voiture d’occasion : les informations à porter sur la carte grise

Acheter une voiture d’occasion est souvent plus économique et plus rentable. À certains égards, c’est un investissement qui permet de profiter d’un engin en état sans avoir à effectuer de grosses dépenses. Mais acheter une voiture d’occasion doit se faire suivant des règles précises. Il sera ainsi capital de porter certaines informations sur la carte grise. Cette dernière, en général, doit être barrée lors de la conclusion de la vente.

Barrer la carte grise : voici comment le faire

Barrer la carte grise est important si vous voulez immatriculer le véhicule d’occasion sans ennui ; cet acte est accompagné de certaines informations capitales. Tout d’abord, il faudra poser une rayure sur la grande partie de la carte grise. Vous pouvez opter pour un long trait oblique, il doit être visible et fait en une fois.

Sur ce trait, il faudra maintenant mentionner la date et l’heure de vente de la voiture. Cette information doit être accompagnée de la mention « Vendu le ». À ce niveau, il faudra écrire sans faire de rature, c’est très important. Enfin, le vendeur devra signer le document. Veillez cependant à ne pas inscrire des éléments sur le coupon détachable.

Pourquoi devez-vous barrer la carte grise ?

Barrer la carte grise est une étape importante aussi bien pour le vendeur que pour l’acheteur ; plusieurs raisons la justifient. Pour le vendeur, cet acte prouve qu’il se défausse de toutes les responsabilités liées à la voiture. Les amendes qui seront émises après cet acte seront maintenant destinées au nouveau propriétaire. Ce dernier ne pourra pas effectuer l’immatriculation de l’engin si la carte n’a pas été barrée dans les normes requises. Lorsque la carte est barrée, les risques que le vendeur effectue une double vente sont sérieusement réduits.

Vous avez la possibilité de rouler avec la voiture d’occasion en vous servant de l’ancienne carte grise pendant un délai d’un mois. Pendant ce temps, il faudra faire les démarches nécessaires pour changer le nom sur la carte. Il faut aussi noter que le changement d’adresse de votre carte grise est obligatoire. Si vous continuez de rouler avec l’engin au-delà du délai d’un mois sans avoir changé le nom sur la carte, vous encourez une amende de 11 euros lors d’un contrôle routier.

Quand est-ce que vous devez barrer la carte grise de votre voiture d’occasion ?

Pour être certain que l’acheteur ne risque pas de se désister, il faudra attendre de remplir le certificat de cession avant de barrer la carte grise. Le cas échéant, si vous barrez la carte bien avant et que l’acheteur se désiste, vous serez amené à faire la demande du duplicata de votre carte.

Quels sont les documents à fournir pour immatriculer votre voiture d’occasion ?

Pour immatriculer votre voiture, vous devez fournir certains documents. Il s’agit principalement de la carte grise actuelle de la voiture, de la déclaration de cession originale et de la copie d’un justificatif de domicile valable. Vous aurez aussi besoin d’une copie du procès-verbal de contrôle technique ; ce document doit avoir moins de 6 moins. À ces documents, il faudra ajouter le mandat d’immatriculation original et une copie de votre pièce d’identité valable.