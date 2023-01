5 raisons de faire un bilan de compétences

Dans sa globalité, le bilan de compétences permet de mieux se connaître, voir ce qu’on a à offrir au monde, définir un projet professionnel et surtout définir un plan d’action pour redorer sa vie professionnelle. Les raisons qui poussent à faire un bilan peuvent être multiples. Dans cet article 5 d’entre elles sont abordées.

Faire un état des lieux

Les personnes amenées à faire un bilan de compétences sont pour la plupart à un tournant décisif de leur parcours professionnel. Bon nombre sont déconnectés du quotidien et de leurs aspirations professionnelles. Cela peut être dû à un échec, un licenciement ou une baisse d’enthousiasme au travail. Le bilan de compétences est alors vu comme une période de transition. Il est déconseillé de traverser cette étape tout seul et être accompagné est la clé. Cliquez sur ce lien afin d’être suivi par des professionnels et de surmonter cette phase la tête haute.

A voir aussi : Comment lancer son site e-commerce ?

Répondre à un besoin de changement

Le changement des perspectives professionnelles est l’une des grandes raisons qui poussent les personnes à effectuer un bilan de compétences. Grâce à ce dernier, il vous est possible de comprendre et d'embrasser un nouvel aspect de votre carrière. Le but n’étant pas de brusquer le cours des choses, commencez par de petits ajustements et par la suite viendra alors le moment idéal pour entamer un nouveau chapitre de votre parcours professionnel.

Augmenter sa confiance en soi

L’une des particularités du bilan de compétences, c’est qu’il améliore la confiance en soi. Il agit comme un coup de boost pour quiconque décide de le faire. À travers le travail d’introspection qui est réalisé, vous prenez conscience de vos atouts, forces et singularités positives. Tout ce qui participe à votre évolution est mis en lumière. C’est indispensable pour les personnes qui pensent sous-utiliser leur potentiel ou ont eu à fréquenter un environnement de travail difficile.

A lire en complément : Dans quel cas peut-on avoir besoin d'un tampon encreur ?

Revoir son rapport au travail

Le monde est en constant changement. Rien ne reste figé dans le temps. La crise sanitaire causée par la COVID-19 a permis de redéfinir une nouvelle façon de travailler. Il est fréquent de voir des personnes se questionner sur la place du travail dans leur vie. Cela peut paraître malaisant au départ, mais une fois votre décision prise vous ne serez que mieux situer sur votre vie professionnelle.

Élargir ses horizons

Dans la mesure où le bilan de compétences répond souvent à une envie de changement, il a également pour objectif de montrer de nouvelles pistes. Durant cette période, il est nécessaire de prendre du recul sur les idées reçues et préconçues, d’explorer les champs possibles et d’avoir un accompagnement humain sur qui compter pour ne pas perdre le nord.