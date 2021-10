Home » Business Quelques bonnes raisons de recruter un DAF à temps partagé Business Quelques bonnes raisons de recruter un DAF à temps partagé

On a tendance à croire que le DAF à temps partagé n’est utile qu’aux startups et aux TPE et PME. Peu importe la taille de votre structure, vous pouvez oublier le DAF classique qui travaille à temps plein dans vos locaux et laisser place au DAF à temps partagé. Pas convaincu ? Voici quelques bonnes raisons de recruter ce type de directeur administratif et financier.

La bonne solution pour les entreprises en crise trésorerie

A voir aussi : Les avantages des coques déjeuners

Pour la plupart des cas, ce sont les structures en crise de trésorerie qui font appel aux services d’un daf à temps partagé. En effet, à leur intervention, la première mission du daf à temps partagé est de trouver des solutions pour stabiliser la trésorerie de l’entreprise. Pour ce faire, il pourra directement se pencher sur le sujet en identifiant les origines de ce manque de trésorerie. Il va aussi mettre en place des actions urgentes pour résoudre ces soucis. Comme son intervention peut être ponctuelle, il va collaborer avec les équipes déjà en place et il va également leur apporter un plan à moyen et long terme pour sécuriser la santé financière de l’entreprise.

Un daf à temps partagé pour améliorer la performance de l’entreprise

Financièrement, votre entreprise se porte bien, tant mieux pour vous. Sachez toutefois que vous pouvez quand même recruter un daf à temps partagé pour mieux gérer votre entreprise. Si votre entreprise se tient bien, c’est que vous avez la meilleure méthode pour la gérer. Ne restez pas là, augmentez la performance de votre structure : elle peut faire mieux. C’est à ce stade que le daf à temps partagé peut intervenir. Il va proposer au dirigeant des outils qui lui permettront de faciliter l’atteinte des objectifs et de mieux piloter son entreprise. Même si le daf à temps partagé n’est plus là, vous pouvez toujours utiliser les outils qu’il a proposés.

A lire également : Comment choisir le papier pour votre entreprise ?

Un daf à temps partagé pour élaborer un business plan

Êtes-vous encore au stade de la création de votre entreprise ? Vous pouvez déjà vous offrir les services d’un daf à temps partagé. Certes, vous êtes celui qui connaît bien le projet, mais il pourra vous aider à monter un business plan qui va bien expliquer votre vision, vos objectifs et les outils auxquels vous aurez recours pour les atteindre. Il va essayer de mettre un lien et une cohérence entre le business plan et votre budget. Avec ce business plan, vous n’aurez pas besoin d’un grand débat de plusieurs heures pour convaincre vos investisseurs.

Un daf à temps partagé pour moins dépenser

Votre entreprise peut très bien se permettre de payer le salaire d’un daf en interne. Avez-vous vraiment analysé les dépenses liées au recrutement et aux frais occasionnés par sa présence à plein temps dans l’entreprise ? Pour un daf en interne, comptez entre autres les charges sociales, sa voiture de fonction, ses déplacements et repas d’affaires. Oui, il y a un grand budget sans inclure les primes d’intéressement et la retraite complémentaire. Avec un daf à temps partagé qui ne travaille que pour quelques jours, vous aurez moins de dépense. Vous ne lui devez ni voiture de fonction ni honoraires de succès.