Eaux turquoise, villes colorées, pyramides aztèques et mayas, voici les images qui viennent immédiatement à l'esprit quand on pense au Mexique. Déjà d'excellents arguments pour découvrir ce pays ! Mais chez Nuevo Mundo, nous savons bien qu'un voyage ne se décide pas sur un coup de tête, mais sur des bases solides. Nous vous proposons donc de passer en revue 5 bonnes raisons de voyager au Mexique. Suivez le guide !

1- Profiter du climat mexicain au top toute l'année

Le Mexique est un pays qui se divise en deux types de climats, tropical et aride. La saison sèche s'étend de novembre à mai et la saison humide de juin à octobre.

Si vous envisagez partir en voyage au mexique la météo est ensoleillée toute l'année et les températures sont comprises entre 22°C et 35°C dans l'ensemble du pays. Il a peu d'écart de température entre la saison sèche et la saison humide. Quand on parle de saison humide au Mexique, rassurez-vous, cela n'a absolument rien à voir avec les pluies écossaises ! Généralement, il y pleut une à deux heures en fin de journée. Vous l'aurez compris, même en période de pluie, le Mexique est un pays qui vous fournira la dose de lumière et de chaleur dont vous avez besoin.

Et côté baignade ? Quelle que soit la période de l'année, la température de la mer varie entre 28°C et 33°C. Les lagunes et le soleil sont à vous toute l'année !

2- Le Mexique a tant à offrir, entre culture et plage

Profitez de la générosité de ce pays d'Amérique latine. Royaume des plages de sable blanc et des eaux transparentes, le Mexique offre aussi tellement plus. Un folklore unique, des villes coloniales éclaboussées de couleurs, des sites archéologiques mayas et aztèques parmi les plus somptueux du monde. Sans oublier Mexico, la capitale, qui justifie une excursion à elle seule. Partir en voyage avec le spécialiste du voyage au Mexique, c'est l'assurance de vivre une expérience à 360°. Du farniente, du soleil et des découvertes extraordinaires !

3- Un séjour au Mexique, le budget gagnant !

Le coût de la vie est moitié moins élevé au Mexique qu'en France. Ainsi, avec un budget de 20€ par jour et par personne, vous pouvez (vraiment) bien manger et vous régaler des spécialités locales. Tout est très bon marché au Mexique, sans que cela pèse sur la qualité des prestations. Le service est toujours exceptionnel et les Mexicains ont un vrai sens de l'hospitalité. Si vous rêvez de vacances 5 étoiles à prix économiques, vous êtes au bon endroit ! La vie de château pendant votre circuit au Mexique n'est qu'à un clic avec Nuevo Mundo !

4- Le Mexique est un pays sécurisé, loin des clichés

Contrairement à ce que peuvent laisser penser les séries TV, le Mexique est un pays sûr à visiter ! Certes, il n'échappe pas à la criminalité dans sa population, comme dans n'importe quel autre endroit. Mais celle-ci n'impacte pas les vacanciers. Dans cet immense pays, les zones “chaudes” sont très localisées et loin des merveilles à explorer. Lors de votre voyage sur mesure au Mexique, vous n'éprouverez pas de sentiment de danger. Par exemple, le Yucatan, le Chiapas et les autres états touristiques ne présentent pas de risques particuliers.

5- Le parfait combo pour votre voyage sur mesure au Mexique

Vous voulez des vacances parfaites, la vraie parenthèse enchantée. Pour partir l'esprit tranquille, confiez-nous l'organisation de votre séjour au Mexique ! Avec Nuevo Mundo, vous avez la garantie d'un voyage sur mesure au Mexique clé en main. Nous vous créons un voyage vraiment personnalisé en fonction de vos envies et de votre projet. Pas de mauvaise surprise à l'arrivée, tout est maitrisé avant même le départ. Budgets, les étapes, les indispensables à voir ainsi que les coins secrets, nous préparons tout. Voyager au Mexique n'aura jamais été aussi facile qu'avec Nuevo Mundo !