5 bonnes raisons d'acheter une voiture chez un concessionnaire

Ça y est ! Vous êtes décidé à acheter une nouvelle voiture. Si vous trouvez les offres du concessionnaire alléchantes, alors n’hésitez pas à franchir le pas. Ceux-ci sont de vrais professionnels. Pour plus vous rassurer, voici 5 bonnes raisons d’acheter une voiture chez un concessionnaire.

La fiabilité, la marque du professionnalisme

Les concessionnaires dépendent de leur réputation pour faire de bonnes affaires. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec votre voiture d’occasion, vous pourrez probablement la faire réparer plus facilement lorsque vous l’achèterez chez un concessionnaire. De plus, en ayant accès au service après-vente d’une concession automobile proche de Roanne, vous bénéficiez d’un haut niveau d’expertise en matière d’entretien et de réparation.

Profiter de son expertise

Les concessionnaires ont généralement accès à une expertise technique et mécanique supérieure à celle d’un propriétaire privé. Dans la plupart des cas, une voiture qui passe entre les mains d’un concessionnaire sera donc soumise à un contrôle technique et ses défauts significatifs seront corrigés. Pour vous aider davantage, vous pouvez et devez demander une garantie écrite pour toutes les réparations effectuées.

Bénéficier d’un prix très abordable

Parmi les facteurs financiers à prendre en compte figurent les négociations de prix ainsi que les options de reprise des véhicules. Les vendeurs privés sont souvent disposés à vendre leur véhicule à un prix légèrement inférieur au prix demandé (souvent parce qu’ils ont hâte de le vendre le plus tôt possible). Les concessionnaires par contre, peuvent être beaucoup moins flexibles en termes de négociation de prix. Cependant, ils offrent normalement la possibilité d’échanger votre véhicule actuel et de placer cette valeur dans le coût du nouveau véhicule. Les vendeurs privés offrent en effet rarement cette option.

Une meilleure sélection de voitures d’occasion

Un concessionnaire peut proposer une large sélection de voitures d’occasion dans un lieu unique. Cela réduit le travail qu’un acheteur éventuel doit faire en parcourant de nombreuses annonces dans les journaux et en parlant à un certain nombre de personnes différentes. Un professionnel avec ses propres locaux devrait en effet pouvoir vous montrer un certain nombre de voitures qui correspondent à votre budget et à vos besoins. S’ils ne peuvent pas le faire pour vous sur-le-champ, vous devriez peut-être envisager de faire appel à plusieurs revendeurs différents.

Un véhicule en parfait état

Certains concessionnaires vendent des véhicules d’occasion certifiés, ce qui signifie que les véhicules qu’ils vendent bénéficient d’une garantie spéciale. Cela signifie également qu’ils sont soumis à des inspections officielles et aux réparations nécessaires. Cela peut aussi aider à garantir que vous achetez un véhicule fiable et fonctionnel.

Les vendeurs privés n’incluent pas ce type de sécurité. Comme ils ne sont pas légalement tenus par les mêmes lois strictes que les concessionnaires, ils vendent leurs voitures sans garantie ni contrôle. Cela ne veut pas dire que l’achat auprès d’un concessionnaire privé est une mauvaise option ; cela signifie simplement que vous aurez besoin de faire un peu de recherche pour acheter une voiture fiable. Ayez alors toujours un mécanicien de confiance. Inspectez votre voiture potentielle avant de l’acheter et faites également vos propres recherches en demandant un rapport sur le véhicule.