Home » Auto Ma voiture se trouve à la fourrière, que faire ? Auto Ma voiture se trouve à la fourrière, que faire ?

Pour une raison quelconque, votre voiture a fini à la fourrière ? Surtout pas de panique. Si c’est la première fois que cela vous arrive, sachez qu’en plus de comprendre la procédure, il faut agir rapidement. Mais comment s’y prendre ? Voici quelques solutions efficaces.

Contacter la fourrière via un service de renseignements téléphoniques

Il est essentiel d’agir rapidement après la mise en fourrière de votre voiture. Pour ce faire, il faut contacter la fourrière de votre ville. Si vous ignorez comment faire, vous pouvez tout simplement vous tourner vers un service de renseignements téléphoniques.

Un conseiller se chargera de votre préoccupation sans attendre. Vous gagnerez du temps. Vous profiterez également de la mise en relation directe au téléphone avec le service de la fourrière. Vous obtiendrez toutes les informations nécessaires pour retirer votre automobile avant que la procédure génère plus de frais et se complique.

Vous pouvez joindre le service de renseignements dès le constat de l’enlèvement de votre automobile. Un conseiller téléphonique se tient 24h/24 et 7j/7 à votre disposition pour toute demande d’information.

Un annuaire en ligne pour obtenir les coordonnées de la fourrière

En plus de contacter le numéro de téléphone de la fourrière, vous avez la possibilité de consulter son annuaire en ligne. Ainsi, vous disposerez d’informations constamment vérifiées et mises à jour. Vous pourrez y accéder depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Vous y découvrez les étapes pour la procédure de récupération de votre véhicule. En outre, l’annuaire en ligne comporte l’ensemble des coordonnées (numéro de téléphone, adresse, etc.) de la fourrière de votre ville.

La fiche de renseignements comporte aussi les horaires d’ouverture et les lignes des transports en commun pour rallier la fourrière. Avec le service de renseignements et son annuaire internet, vous interviendrez le plus rapidement possible. Et vous disposerez de l’aide nécessaire.