Home » Loisirs 3 manières simples d’apprendre à jouer avant de se rendre dans un casino Loisirs 3 manières simples d’apprendre à jouer avant de se rendre dans un casino

Sur ce site, nous cherchons aussi souvent que possible à vous aider dans tous vos apprentissages. Et si nous vous guidions dans votre prise en main des jeux de casino. Il n’est en effet pas toujours facile pour les novices de comprendre comment jouer sur certains types de divertissements. Avant de vous rendre dans un casino, il est donc conseillé de vous former, et voici 3 méthodes qui vous permettront de devenir performant en un rien de temps !

S’inscrire sur un casino en ligne

S’inscrire sur l’un des nombreux casinos en ligne au Canada ou ailleurs ne vous prendra qu’une minute, et vous pourrez vous lancer à l’attaque des tous les types de divertissements de la façon la plus concrète possible.

Il vous faudra dans un premier temps réaliser un dépôt sur le site de gaming puis démarrer le jeu de votre choix. Depuis l’onglet d’informations généralement représenté par un « i », vous pourrez consulter les règles du divertissement en question. Machines à sous, roulette, craps, poker, blackjack, baccarat et même jeux de loterie ou tickets à gratter : vous n’avez qu’à choisir le jeu qui vous inspire le plus.

Vous pourrez ensuite lancer la partie et démarrer avec de petites mises afin de bien prendre en main le jeu en question. Notez également que certains casinos en ligne proposent aussi un mode démo. Vous pouvez ainsi jouer gratuitement, et cela parfois même sans avoir à vous inscrire.

Lire les règles sur internet

Une alternative plus simple mais moins pédagogique serait de lire tout simplement les règles sur des sites spécialisés dans les jeux de hasard, ou bien sur les pages Wikipedia dédiées à ces divertissements comme celle sur le Baccara par exemple. Cependant, cela ne vous permettra pas de bien maitriser leur fonctionnement, car seule la pratique vous aidera à peaufiner vos connaissances et à développer des stratégies.

Notez toutefois que certains guides dédiés à l’univers du gaming proposent des pages expliquant les règles et d’autres présentant différentes stratégies, le tout accompagné de jeux gratuits permettant d’allier théorie et pratique sans perdre de temps.

Demander de l’aide à un proche qui s’y connait

Si vous vous rendez au casino accompagné par un vrai « high roller » qui n’en n’est pas à son premier rodéo et maitrise déjà parfaitement le fonctionnement des différents jeux, pourquoi ne pas alors tout simplement lui demander de vous chaperonner lors de votre première séance dans une maison de jeu ? Il pourra vous expliquer les règles, réaliser des parties sous vos yeux contre les croupiers en vous expliquant discrètement les raisons ayant motivé ses différentes prises de décision, etc.

Solliciter directement l’aide du casino

Certains casinos terrestres proposent à leurs clients des visites guidées des lieux, mais aussi des séances de présentation des règles des jeux avec un membre du personnel spécialisé dans les jeux de hasard et la relation client.

Vous pourrez ainsi avoir une explication concernant tous les types de divertissements auxquels vous voudriez vous adonner lors de votre séance à venir, mais aussi poser des questions en cas d’incompréhension.

Il vous reste deux choses à savoir à ce sujet. Alors que certaines maisons de jeu proposent ce type de prestation gratuitement, d’autres facturent ce service. Renseignez-vous donc bien avant de vous rendre sur les lieux en consultant le site internet de l’établissement. Sachez aussi que vous devrez parfois réserver ces visites à l’avance. Là encore, le site internet vous permettra de retenir une place sans même avoir à contacter le casino.