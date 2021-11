Home » Actu Quelle est la meilleure méthode pour apprendre l’arabe ? Actu Quelle est la meilleure méthode pour apprendre l’arabe ?

Vous rêvez de parler et de comprendre l’arabe ? Mais vous sentez-vous perdu dans ce nuage de programmes ? Quelle est donc la meilleure méthode ? Lequel vous retournera le locuteur arabe le plus rapide ? Dans cet article, je vous donne le plan exact pour finalement choisir le bon. Et d’ailleurs, je n’hésite pas à briser les préjugés sur les plus célèbres d’entre eux.

A lire également : Comment contacter MSC Croisières ?

As Salam Alaykoum

Vous vous demandez peut-être :

A voir aussi : Comment recharger ma cigarette électronique ?

« Mais qui est-ce ? Tu as un frère ? Dans un lieu musulman et féminin ?

» La première fois, non ?

Les soumissions sont donc contraignantes pour moi.

Je suis Ustaz Salim . Professeur de langue arabe. Fondateur du site arabeclasse.fr.

Mon travail ? Servez du contenu juteux à tous ceux qui ont envie de la langue arabe.

Si tu te retrouves dans ce cas ? Eh bien, bonne nouvelle pour vous !

À partir de chaque semaine, il propose un article à déguster dans la nouvelle section « Arabic » de ton magazine préféré.

Et pour commencer, parlons-en ensemble si tu veux ? La question inévitable lorsque vous choisissez de sauter au fond.

Parce que si vous voulez éviter de vous noyer et avoir des bracelets solides, vous devez savoir :

Quelle est donc la meilleure méthode arabe ?

Existe-t-il une méthode arabe plus efficace que les autres ?

Si je changeais la tendance et que je vous demandais :

Selon vous, quelle est la meilleure éducation à donner aux enfants ? Où se trouve la cuisine la plus savoureuse au monde ?

Votre réponse, selon vous, serait-elle très personnelle ?

Je doute que vous pensiez que la fourchette qui se régale le plus est turque. Ou que la pédagogie la plus efficace est Montessori. (Bien que… ?)

Nous avons tous nos points de vue et nous pourrions débattre au fil des lunes.

Quant à la langue arabe, si je vous disais qu’il existe un programme « miracle » comme les vendeurs de régimes amincissants qui vous promettent des merveilles et Je me demande si je manquerais à mon devoir.

Par contre, je peux vous donner mon avis personnel et vous révéler la méthode qui fonctionne vraiment.

Lisez jusqu’à la fin, en commençant par cette première question.

La méthode arabe du crabe ou du homard ?

Si vous recherchez la méthode super arabe et que vous avez l’habitude de choisir le homard plutôt que le crabe (dans la vraie vie comme tout le monde). Surtout quand c’est à vous de choisir, choisissez le meilleur plat.

Parfois, dans la vie, vous pouvez vous retrouver face à un choix corné.

Vaut-il mieux choisir entre le meilleur et le premier ? La méthode la plus efficace ou la plus efficace ? Réputation ou qualité ?

L’arabe est une langue inconnue (si vous voulez commencer). Et comme tout ce que nous ignorons, vous devez savoir où vous marchez. Astuces intelligentes.

Mais avant de te le donner. Nous allons briser les préjugés.

Les faux des rumeurs se répandent sur les célèbres méthodes arabes

Vous devez sûrement avoir entendu parler de :

Thomas de Médine ?

Al Arabiya Bayna Yadaik (Arabe entre tes mains) ?

La méthode Ibânah ?

Des volumes Mekka ?

Des livres sur la Madrasah ?

La méthode Assimil ?

Et ainsi de suite.

Tout au long de mes études, j’ai entendu des choses vertes et immatures au sujet de ces différents programmes.

Personnellement, je n’ai jamais appris avec l’un d’eux. Je vais expliquer tout mon voyage dans un moment propice à Allah.

En attendant, regardons les clichés les plus répandus. Vous comprenez qu’il y a de la vérité et de la falsification et que ce n’est pas le mien.

Alors, quels sont les bruits que tu entends dans la Ummah ?

Commençons par :

Les volumes de Medina

Avantages : Reconnu, validé, qui a formé des milliers d’étudiants en sciences Les pays islamiques du monde entier. Champ lexical religieux.

Inconvénients : trop peu de dialogue.

Méthode Ibânah (Egypte)

De plus : très bonne réputation, satisfait généralement les étudiants avec un bon niveau à la fin du cours.

Moins : il n’y a pas assez de dialogue.

L’arabe entre tes mains

Avantages : beaucoup de conversation, exercices de compréhension, riche vocabulaire de la vie quotidienne.

Inconvénients : grammaire insuffisante et volume 3 en contradiction avec la croyance des gens de la Sunna.

Méthode Assimil

Point positif : le meilleur pour apprendre l’arabe pour les voyages et le tourisme.

Point négatif : Insuffisance pour comprendre la religion.

Méthode Mekka

Avantages : méthode complet.

Inconvénients : trop longtemps et peu enseigné en France.

Et la liste est longue…

Si vous voulez voir plus clairement sur cet écran de fumée, allumez le briquet.

Projecteur et éclairage selon des méthodes arabes connues.

Le meilleur conseil que je puisse vous donner est d’écouter les expériences de chacun. Mais pas au point d’être influencé. Faites votre propre opinion. Et pour ce faire, je vais vous dire quelque chose.

Toutes ces méthodes arabes ont un point commun.

Et tu veux savoir le bon, nouveau ?

Tout locuteur arabe vous sera renvoyé entre 18 mois et 3 ans.

Quelle est votre position dans tout cela ?

Vous avez besoin de savoir quel est votre objectif ?

Comprenez-vous le Coran ? Les sciences islamiques. Vous apprenez à vous exprimer ? En voyage ? Un smoothie de tout ça ?

En général, il suffit de lire l’étiquette pour savoir où ils vous emmènent.

Accédez aux programmes adapté. Parce qu’en fin de compte, le résultat en vaut la peine.

Chacun a ses propres avantages et inconvénients. Leurs qualités et leurs défauts et même leurs ragots.

Le plan en 7 étapes pour choisir la bonne méthode arabe.

Remarquez-les bien. Au moment de la plongée, vous serez servi en Allah.

Regardez :

1 – Où atterrez-vous ?

2 — Dans quoi t’embarquez-vous ?

3 — La méthode réponde-t-elle à vos attentes ?

4 — L’efficacité a-t-elle été prouvée ? (Lisez les témoignages des étudiants.)

5 — Quel niveau vous promets d’atteindre ?

6 — Il doit vous permettre d’être totalement autonome. Étudiez des livres plus avancés en grammaire, conjugaison et rhétorique.

7 — Il faut aller à l’essentiel. Nous vous proposons un vocabulaire spécifique et utile. N’envahissez pas votre cerveau avec des mots qui ne vous serviront jamais. Et qui vous l’oublierez sans aucun doute.

La méthode arabe qui fonctionne enfin présentée

L’arabe compte 12 millions de mots. Il vous faudra plus d’une vie pour connaître tous les méandres de cette langue. Alors, qu’est-ce que tu fais ? N’arrêtez jamais d’apprendre. L’objectif est d’être régulier même si vous ne passez que 5 minutes par jour.

Le slogan est donc : la constance.

En fin de compte, quel que soit le programme que vous choisissez, vous deviendrez arabophone si vous le transportez.

Et si vous voulez savoir dans la vraie vie, quelle est la meilleure méthode ?

Il suffit de faire ce calcul simple :

Bien sûr ! Tout est entre les mains d’Allah. Le succès lui appartient. L’invoquer est le meilleur moyen de réussir en Allah.

La semaine prochaine, nous mettrons nos pieds dans la poêle. J’ai l’intention de vous donner un nouvel article dans châ Allah.

C’était Ustaz Salim.

Professeur passionné d’arabeclasse.fr

La méthode arabe qui fonctionne enfin présentée

L’arabe compte 12 millions de mots. Il vous faudra plus d’une vie pour connaître tous les méandres de cette langue. Alors, qu’est-ce que tu fais ? N’arrêtez jamais d’apprendre. L’objectif est d’être régulier même si vous ne passez que 5 minutes par jour.

Le slogan est donc : la constance.

En fin de compte, quel que soit le programme que vous choisissez, vous deviendrez arabophone si vous le transportez.

Et si vous voulez savoir dans la vraie vie, quelle est la meilleure méthode ?

Il suffit de faire ce calcul simple :

Bien sûr ! Tout est entre les mains d’Allah. Le succès lui appartient. L’invoquer est le meilleur moyen de réussir en Allah.

La semaine prochaine, nous mettrons nos pieds dans la poêle. J’ai l’intention de vous donner un nouvel article dans châ Allah.

C’était Ustaz Salim.

Professeur passionné de