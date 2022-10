3 loisirs créatifs originaux pour créer vos propres œuvres murales

Avoir un intérieur qui nous ressemble est essentiel pour se sentir bien chez soi. Dans ce sens, la décoration personnalisée est un réel atout et offre de multiples possibilités. Si vous êtes un adepte du DIY, vous savez que la décoration personnalisée se décline à l'infini. Si vous manquez d'idées, nous vous proposons 3 activités DIY pour allier créativité et bien-être.

La broderie diamant : un loisir entre peinture et mosaïque

Si vous aimez le beau et le brillant, vous adorerez la broderie diamant. Cette nouvelle forme d'art semble avoir révolutionné le monde de l'artisanat et permet à bon nombre de personnes de laisser libre cours à leur imagination. La broderie diamant consiste simplement à réaliser une peinture sur une toile, en y collant de petits diamants de différentes couleurs. La peinture se fait suivant un dessin déjà bien établi. Une fois votre broderie achevée, vous vous retrouvez avec une belle toile qui brille de mille couleurs. Rappelons-le, la broderie diamant est une activité à la fois relaxante et créative. Elle est facile à apprendre et à réaliser ; vous prenez ainsi plaisir à assembler pièce par pièce votre œuvre.

La broderie diamant est parfaite pour sublimer même les plus simples décorations. Il est possible de réaliser une multitude de représentations avec une broderie diamant ; c'est à vous de choisir l'image que vous souhaitez reproduire. N'hésitez donc plus à vous offrir un kit de broderie en diamant pour réaliser de magnifiques tableaux pour votre intérieur. Vous y trouverez tout le matériel nécessaire pour faire votre tableau, notamment la toile, les diamants, un plateau, un stylo, de la colle ou encore la représentation du résultat final de votre future œuvre. Pensez à encadrer votre toile dès que vous l'avez achevée et exposez-la fièrement sur le mur de votre salon.

Le retour en grâce du canevas

Le canevas est une broderie à l'aiguille qui se réalise sur une toile épaisse pré-imprimée ou non. Il fait partie des loisirs créatifs les plus anciens. Aujourd'hui plus que jamais, le canevas permet de confectionner de magnifiques décorations. Si vous aimez les décorations à l'aspect traditionnel et faites à la main, nous vous recommandons ce type d'activités.

Cette broderie se réalise à l'aide de gros fil de laine ou de coton dont le choix des couleurs se fera selon vos préférences. Facile à réaliser, le canevas se prête volontiers à votre imagination et à votre créativité. Avec le canevas, vous pouvez faire de votre intérieur un véritable temple dédié à la broderie à l'aiguille, en créant de multiples motifs pour vos murs.

Créez des œuvres originales en point de croix

Si vous êtes débutant et souhaitez faire vos propres créations en broderie, nous vous conseillons de commencer par la pratique des points de croix. Considéré comme le point le plus facile à réaliser dans l'univers de la broderie, il permet de faire de beaux dessins colorés et réguliers.

Procurez-vous votre kit de point de croix pour vous lancer dans ce loisir, qui possède d'ailleurs des similitudes avec le canevas. Vous pourrez vous servir d'un diagramme comme motif à reproduire, ou simplement laisser parler votre inspiration. Créer des œuvres en point de croix vous permet de développer votre capacité de concentration.