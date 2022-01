Home » Business Indépendants et freelances : comment piloter votre activité avec plus de facilité ? Business Indépendants et freelances : comment piloter votre activité avec plus de facilité ?

Vous êtes indépendant et souhaitez gérer plus facilement votre activité ? Ce statut offre plus de flexibilité et de liberté, mais également de nombreuses responsabilités qui peuvent se révéler contraignantes. Pour garder la tête au-dessus de la mêlée, vous devez utiliser les bons outils, savoir déléguer, bien vous organiser, travailler dans un cadre adapté et bien plus encore. Découvrez les astuces et conseils pour piloter avec plus de facilité votre activité en tant que freelance ou travailleur indépendant.

Ouvrir un compte bancaire professionnel en ligne pour mieux piloter son activité

En tant que freelance, il est important que vous fassiez les choses dans les règles de l’art. Afin de bien séparer vos transactions personnelles de celles professionnelles, il convient que vous ayez un compte bancaire uniquement dédié à vos activités. Bien que les comptes courants classiques soient acceptés pour certains statuts juridiques, celui professionnel demeure sans aucun doute celui qui convient le mieux pour votre travail. Il vous permet de suivre votre trésorerie et votre chiffre d’affaires.

Ces dernières années, la tendance est à l’ouverture d’un compte professionnel en ligne, un excellent moyen de gérer plus facilement et efficacement vos finances de façon transparente. Il s’agit d’une solution pratique qui vous permet de mieux tenir votre comptabilité. Elle se fait en ligne sur les sites des banques en ligne en suivant quelques étapes telles que : le remplissage d’un petit formulaire, la signature électronique et l’envoi de pièces justificatives. Cela vous évite les déplacements et longues files d’attente pour ainsi vous faire gagner du temps.

De plus, l’ouverture d’un compte professionnel en ligne vous permet de bénéficier de différents outils et services supplémentaires. En fonction des banques, vous pouvez avoir accès à toutes les solutions d’encaissement (chèques, carte bancaire…) ainsi qu’à des outils permettant de réaliser en quelques clics vos devis et factures. Un service client réactif est également mis à votre disposition pour vous aider en cas de problème. Avec ce compte professionnel, vous pouvez non seulement consulter votre solde à tout instant et partout, mais également bénéficier de tarifs plus avantageux, car les banques en ligne sont moins onéreuses que celles traditionnelles.

S’organiser pour piloter plus facilement ses activités

Pendant que les salariés sont tenus de simplement faire leur travail, les freelances doivent en plus s’occuper des tâches administratives et bien plus encore s’ils travaillent depuis leur domicile. En tant que travailleur indépendant, vous devez impérativement bien vous organiser pour parvenir à tout gérer efficacement et plus facilement. Une bonne organisation va vous permettre de séparer votre vie professionnelle de votre vie privée et mieux gérer la liberté que vous offre ce statut professionnel.

Il est donc essentiel que vous ne vous laissiez pas aller par vos envies au détriment de vos responsabilités professionnelles afin de ne pas être surpris par les deadlines. Pour éviter les déboires, mettez en place une routine et essayez de vous y tenir. Le respect de celle-ci vous permettra d’être plus discipliné, même si vous travaillez depuis votre domicile. Il vous faut en effet être rigoureux envers vous-même pour piloter votre activité avec plus de facilité.

Une bonne organisation prend en compte la gestion efficace du temps. Essayez donc de bien planifier vos journées. Élaborez un emploi du temps clair et faites le nécessaire pour le respecter. Pour être productif, priorisez les tâches les plus importantes en premier. En ce qui concerne la gestion de votre comptabilité, il existe des outils d’automatisation gratuits et payants qui vous permettent de gagner un temps précieux. Ils utilisent les données relatives aux recettes et dépenses effectuées pour automatiser les calculs. Cela vous évite de devoir saisir manuellement les informations et limite ainsi les erreurs.

Vous pouvez remplir vous-même les lignes comptables de votre activité. Pour que cela ne devienne pas une corvée pour vous, mettez les informations à jour au fur et à mesure des transactions. Choisissez un jour dans la semaine pour réaliser les tâches administratives. N’hésitez surtout pas à déléguer certaines tâches pour vous libérer et vous concentrer sur l’essentiel.

Aménager un espace dédié au travail et intégrer un réseau pour mieux piloter son activité

Vous devez mettre de l’ordre dans votre cadre de travail pour être productif. Il doit être bien aménagé pour vous permettre d’exécuter vos tâches dans un environnement professionnel. Si vous pilotez votre activité depuis votre maison, aménager un espace de travail équipé. Il faut également qu’il soit calme afin de faciliter la concentration. Évitez surtout de l’encombrer avec les choses inutiles pour votre profession (effets personnels, journaux, magazines…). Les bureaux épurés ont déjà fait leurs preuves quant à leur impact sur la productivité des travailleurs.

Pour piloter votre activité de manière optimale, vous devez en effet limiter au maximum les distractions dans votre bureau. Mettez votre téléphone à l’abri des regards lorsque vous démarrez les activités professionnelles. Pour plus de productivité, mettez-vous en condition de travail avant de commencer votre journée. Cela semble banal, mais a un grand impact sur votre état d’esprit et sur votre rigueur. Veillez donc à vous habiller convenablement et oubliez le pyjama pendant vos heures de travail.

Outre l’aménagement d’un bon espace de travail, vous avez beaucoup à gagner en intégrant un réseau de professionnels exerçant le même métier que vous. La force d’un réseau représente indéniablement un pilier de développement des activités des freelances. Il en existe d’ailleurs plusieurs sur internet. Qu’ils se trouvent sur les sites de mise en relation ou sur les réseaux sociaux, ils représentent des lieux de prédilection pour prospecter, trouver des collaborateurs expérimentés et découvrir des solutions fiables pour se sortir des situations périlleuses.

Bien choisir ses collaborateurs pour piloter son activité avec plus de facilité

Pour piloter votre activité avec plus de facilité, vous devez bien choisir vos clients ou collaborateurs. Il est généralement plus facile de travailler avec des gens expérimentés ayant de bonnes intentions. Avant de vous lancer dans une collaboration, discutez assez avec les personnes concernées pour évaluer leurs attentes et voir si vous êtes sur la même longueur d’onde. Puisqu’il est difficile de cerner les intentions de certains clients, n’hésitez pas à annoncer dès le départ les pénalités auxquelles ils seront soumis en cas de retard de paiement. Au besoin, soyez ferme et sachez dire non quand des doutes persistent. Vous gagnerez ainsi en temps et en énergie.

Toujours dans l’optique de vous faciliter la tâche, ne prenez que les projets qui entrent dans votre champ de compétence. Cela vous évite les problèmes avec vos collaborateurs, car rappelons-le, ceux-ci n’hésiteront pas à vous faire de la mauvaise publicité s’ils ne sont pas satisfaits de vos prestations. Une mauvaise publicité n’est bonne pour personne, encore moins pour la carrière d’un travailleur indépendant.

Pour piloter efficacement votre activité en tant que freelance, optez pour une bonne organisation, aménagez un espace de travail épuré, choisissez avec soin vos collaborateurs et créez un compte bancaire professionnel en ligne. N’oubliez cependant pas qu’il est important que vous preniez des pauses et congés. Cela vous permet de vous évader et de rester durablement productif et en bonne forme.