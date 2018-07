Home » Nature Zoom sur les marques qui donnent envie de se mettre au naturel Nature Zoom sur les marques qui donnent envie de se mettre au naturel

Le cosmétique naturel est en plein essor depuis déjà quelques années et cela va continuer à croître. Les marques comme Botonea, Gaia, Biocoff sont au service de la nature et nous proposent des soins, des couleurs naturelles, végétales à base de plantes, d'huile de coco, de poudre de henné. Les professionnels enfin s'occupent de nos cheveux tout en douceur.

Un soin doit embellir votre chevelure

Les salons de coiffure comme Biocoff utilisent des colorations naturelles et les clientes enchantées des résultats ne retournent plus au chimique quand elles découvrent la qualité de leurs cheveux. C'est la fin des pointes fourchues, des cheveux cassants, avec cette couleur, ils redeviennent brillants, fournis, souples. Pourtant, vous imaginez le salon de coiffure bio comme ringard en mode hippie, de nombreuses personnes ont en effet cette appréhension alors que la réalité est bien différente. L'intérieur est cosy, l'atmosphère conviviale sans oublier le professionnalisme des équipes. Toutes celles qui ont un jour franchi la porte d'un tel salon de coiffure ont passé un moment formidable. Outre la sensation de bien-être, de délassement, leurs cheveux sont aujourd'hui en pleine santé.

Une couleur personnalisée

Opter pour des marques respectueuses de la santé de nos cheveux, de l'environnement comme Biocoff, Gaia, Botonea, c'est avant tout délaisser la chimie et favoriser le végétal. C'est aussi montrer qu'en tant que consommateur, on veut toutes avoir accès à des soins naturels qui ne nous rendent pas malades lorsque l'on se rend dans l'un de ces salons. Si vous habitez en province, c'est plus compliqué, les salons bio se font plus rares, mais il existe une box couleur Biocoff pour réaliser une couleur à la maison. L'enseigne Gaia s'est développée pour devenir une référence dans le milieu de la coiffure. Le respect des cheveux avec une couleur 100% végétale et des soins bio et responsables est possible. Plus de 100 ans après la création de la coloration, Elsève lance sa coloration naturelle Botonea en salon.