Voyagez en vol direct de Nantes !

La France dispose de nombreux aéroports desservant des destinations de rêve. L'aéroport de Nantes ne fait pas exception à cette règle et propose de nombreux voyages en France et à l'étranger en vol direct à des prix très compétitifs.

Quelles sont les destinations possibles en partance de Nantes ?

Nantes est une ville dynamique et très appréciée par ses habitants. La cité des ducs est la deuxième ville française où il fait bon vivre. Il est vrai qu'elle dispose d'une richesse culturelle, d'une vie économique florissante, une qualité de vie irréprochable et un climat très doux. Les infrastructures sont nombreuses et l'aéroport permet à toute la région de voyager plus aisément. Les vols intérieurs en direct sont de plus en plus nombreux. Il est ainsi possible d'acheter un billet d'avion pour un vol Nantes-Ajaccio afin de profiter d'une semaine de vacances ou d'un week-end sur l'île de beauté. Les destinations phares à partir de Nantes sont internationales pour la plupart. Il s'agit de Montréal, Séville, Londres ou encore Santorin. Chacun peut trouver une destination à ses goûts. D'autant plus que de nouvelles destinations peuvent vous conduire au soleil en Grèce ou dans les Canaries ou plus au nord en Écosse, par exemple. L'aéroport de Nantes vous permet de choisir votre compagnie aérienne puisque toutes les grandes compagnies aériennes sont présentes : Air France est bien évidemment une compagnie régulière en partance de Nantes.

Quelles sont les informations pratiques à savoir sur l'aéroport de Nantes ?

Lorsqu'on part en voyage en avion, la galère est souvent liée à son véhicule. À Nantes, tout est pensé pour que le voyageur ne soit pas en stress le jour de son départ. Tout d'abord, il existe un Kiss and Fly autrement appelé dépose-minute pour ceux qui ont la chance de se faire déposer à l'aéroport. Pour les autres, il est possible de réserver sa place de parking à l'avance directement en ligne. L'avantage est que le parking est surveillé et cela évite des mauvaises surprises au retour des vacances. Bien évidemment, le parking donne accès directement à l'aérogare. Bref, les services sont nombreux afin que le voyageur puisse apprécier ses vacances en toute quiétude.