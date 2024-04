Projets créatifs : l'incarnation des idées dans les photographies

L'art véritable "parle" toujours au spectateur, et la photographie ne fait pas exception. Mais pour que votre photo fasse réfléchir, retient le regard, suscite la discussion et provoque le dialogue, vous devez avoir une idée de photo ou de projet avant de prendre votre cliché. Réaliser une bonne prise de vue en studio n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue.

Tout d'abord, il faut choisir un concept original et des images à incarner. Il est préférable de réfléchir à l'avance aux options souhaitées et de prendre en compte les idées les plus réussies en matière de séances photo en studio. Pour que la réalisation de votre idée soit plus complète, il est utile d'effectuer les bonnes retouches. Par exemple, le service RetouchMe offre un traitement professionnel, y compris un grand nombre d'effets intéressants: retouchme.com/change-hair-color-app-photo-editor changer la couleur des cheveux, des yeux, travailler avec la luminosité, la saturation, etc.

A voir aussi : Quel type de pari faire pour de gros gains ?

Que faut-il prendre en compte lors de la sélection d'un concept ?

Pour que la prise de vue soit vraiment belle, il faut d'abord réfléchir aux images à incarner. Le plus souvent, le photographe propose certaines idées pour les séances photo en studio, mais il faut tenir compte du fait qu'elles ne sont pas toutes adaptées et qu'elles ne révèlent pas entièrement l'individualité.

Élaborer l'idée

Prenez un carnet et écrivez votre idée sous la forme d'un scénario. Vous pourrez ainsi mieux la développer, comprendre certains détails importants et concrétiser l'image afin qu'elle devienne claire non seulement pour vous, mais aussi pour votre futur spectateur.

A lire aussi : Quelques astuces pour les parieurs en herbe

Faites des croquis. Si vous savez dessiner, cela vous aidera à visualiser votre idée. Peu importe que vous soyez doué pour le dessin : l'important est de visualiser simplement le futur travail sur un plan et de marquer la composition, la position des personnages, etc.

L'idéal est que vous preniez des notes pour savoir quoi prendre d'où et quoi utiliser pour quoi. Incluez un mini-scriptum que vous avez écrit précédemment, expliquez au moins en quelques phrases ce qui se passera dans le cadre, indiquez tous les accessoires, les vêtements, l'équipement, le lieu, l'entourage.

Vérification de l'idée

Quelle que soit la qualité de votre idée, quelque chose peut mal tourner. Par exemple, elle peut ne pas être pertinente pour votre public à ce moment-là. Elle peut aussi être complètement incomprise, illisible ou complexe. Que devez-vous faire pour éviter d'être déçu après le travail que vous avez accompli? Testez l'idée avant de la mettre en œuvre.

Recherchez sur Internet la description de ce que les gens s'attendent à voir dans une image correspondant à cette idée. Cela vous aidera à "ne pas trop réfléchir" et à visualiser plus clairement ce qui vous est venu à l'esprit. Êtes-vous prêt à acheter une telle image et à y consacrer une somme d'argent appréciable? C'est aussi un filtre important qui vous permettra de savoir si vous êtes dans la bonne direction.

Sélectionner les références

Dans votre composition, il y a forcément des éléments dont vous aurez du mal à recréer la forme dans votre tête. Il y aura certainement des éléments dont vous pourrez dessiner la forme de manière plus expressive à partir d'une référence qu'à partir de votre mémoire.

Les références sont nécessaires à l'authenticité et à la reconnaissance. Contrairement à l'esquisse formelle, le travail avec des références demande du soin.

Essayez de rendre les formes expressives et reconnaissables, et si vous ne parvenez pas à les composer, faites un exercice avec des croquis ponctuels séparés. Contrairement à l'esquisse formelle, le travail avec des références demande de l'attention. Essayez de rendre les formes expressives et reconnaissables, et si vous n'y parvenez pas lors de la composition, faites un exercice avec des croquis ponctuels séparés.

En ajoutant des accents, des textures et des textures, vous pouvez transformer un croquis en une image finie à montrer. Mais n'oubliez pas que vous devez être très prudent avec ces outils. Placez des accents là où vous voulez attirer l'attention de l'observateur, rendez les objets en gros plan plus texturés que ceux qui se trouvent au loin.