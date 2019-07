Home » Voyage Voyage au Népal, l’itinéraire incontournable ! Voyage Voyage au Népal, l’itinéraire incontournable !

Territoire sacré par excellence, un voyage Népal est souvent synonyme d’une quête spirituelle. Sur les hauteurs des montagnes de l’Himalaya, les pèlerins et les moines vous accompagnent dans une marche colorée avec leurs sourires légendaires et un brin de curiosité. De Katmandou à Pokhara, plongez à la découverte d’un itinéraire incontournable.

Katmandou : capitale du Népal

Au premier abord, Katmandou n’est pas franchement accueillante. Gigantesque, elle bouillonne de circulation avec des rues bondées et des klaxons qui n’en finissent plus. À côté de cela, l’architecture se découpe entre des buildings modernes et complètement délabrés. Pourtant, au détour d’une rue, dans une cour intérieure ou dans un virage inattendu, un temple se dessine et vous offre un heureux moment de détente. Sur les sites sacrés de Swayambunath et de Bodnath, on s’émerveille devant la sagesse des moines et la splendeur spirituelle qui se dégage des lieux. Autre incontournable, les rituels funéraires de Pashupatinath, un temple sacré classé au patrimoine de l’Unesco.

D’Annapurnas à Pokhara

L’Annapurnas, c’est l’un des 10 plus hauts sommets du monde. Dans cette région, les plaines sont parsemées de rizières et de glaciers blancs pour un contraste saisissant et qui change en fonction de l’altitude que vous prendrez. Sur place, vous croiserez des villages colorés, des monastères, des ponts suspendus avec des drapeaux et toujours, des moulins à prières et des mantras. Accueillante, la population vous accompagne dans votre ascension et n’hésite pas à vous guider dans cette région reculée du Népal. Ici, c’est le terrain de jeu préféré des touristes pour un trek dont le plus réputé du monde reste le tour des Annapurnas. Enfin, Pokhara vous accueille avec ses restaurants et ses bars branchés pour déguster un cocktail de fruits en terrasse. Et le long du lac Phewa, des dizaines de barques colorées vous attendent pour faire un tour de rivière. Entre spiritualité, détente et bout du monde, il ne fait aucun doute que le Népal ne cessera de vous surprendre.