Quelques astuces pour les parieurs en herbe

Vous aimez le foot et suivre l’évolution de votre équipe favorite, sans pour autant adorer chausser les crampons ? Vous préférez la vue du spectateur, bien assis dans le stade ou mieux, derrière votre télévision ? Dans ce cas, pas de doute : vous allez aimer les paris sportifs, notamment footballistiques. Si vous n’avez pas encore tenté l’expérience, voici quelques astuces pour parier correctement, pour les débutants !

Comprendre le système des paris de foot

Outre le fait que vous puissiez réaliser différents types de paris (pari simple, pari double, pari combiné, etc), l’élément le plus important d’un pari sur un match de foot est la cote. Cette dernière est déterminée en fonction du résultat escompté de la rencontre, basé sur un certain nombre de facteurs (popularité des équipes, palmarès, faiblesses, lieu de rencontre).

Cette cote influence le montant des gains que vous aurez : par exemple, pour un match « facile » du PSG contre une équipe amateur, la cote sera très probablement en faveur de l’équipe parisienne. De fait, parier sur la victoire du PSG ne vous fera pas gagner beaucoup, même si vous misez gros. À l’inverse, si vous sentez que l’équipe amateur peut créer la surprise, même un montant minime vous fera remporter le jackpot ! Attention cependant : le but n’est pas de parier sur l’équipe la moins cotée, mais bien d’imaginer votre pari comme un investissement rentable.

C’est pourquoi il est intéressant de comparer les cotes présentes sur les sites de bookmaker comme https://fr.unibet.be , qui sont des références dans le milieu footballistique. En général, elles sont les mêmes sur des matchs très attendus, mais peuvent varier selon le type de compétition et la nationalité de l’équipe.

D’ailleurs, profitez des bonus offerts par les bookmakers, dès votre inscription ou lors de votre premier dépôt pour vous faire la main.

Suivre le classement des équipes et les compétitions en cours

Le pari, même si cela est aléatoire par nature, ne doit pas être fait à l’aveugle ! Si vous voulez maximiser vos chances de réussite, mieux vaut vous tenir informé de l’actualité du football. Mieux encore, si vous êtes totalement débutant, il faut vous faire un petit récapitulatif des meilleures équipes ou des joueurs.

Par exemple, répertoriez les cotes sorties lors des précédentes rencontres entre les équipes. Lisez la presse spécialisée, comme Le Midi Olympique ou l’Equipe, vous y trouverez des informations précieuses.

En gros, suivre l’actualité et les résultats de matchs vous aidera à déterminer votre prochain pari.

Le pari sportif en football, une affaire de ressenti

Comme 85% des paris en ligne, votre pari footballistique dépendra de votre « intuition », de votre « ressenti » ou même, de votre passion. Si vous soutenez Les Verts, vous aurez plus tendance à parier en leur faveur, connaissant bien leur parcours, que sur l’équipe adverse.

C’est pourquoi vous devez voir le pari sportif comme une stratégie et non comme une émotion. Gardez la tête froide et pariez avec le plus de détachement possible, en privilégiant un choix rationnel .

Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour débuter dans le monde fascinant des paris sportifs en foot ! Alors, sur quelle équipe allez-vous parier en premier ?