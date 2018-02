Home » Mode Vernis semi-permanent, ce qu’il faut savoir avant l’usage Mode Vernis semi-permanent, ce qu’il faut savoir avant l’usage

Si l’usage des gels UV est assez courant dans l’art de la manucure, l’arrivée des vernis semi-permanents a totalement révolutionné le domaine. Selon les utilisateurs et les professionnels, ces nouvelles formules de vernis à ongles ont l’avantage d’être très faciles à appliquer.

On les apprécie tout particulièrement en raison du fait qu’elles ne s’écaillent pas rapidement comme avec les modèles classiques. Tour d’horizon sur les particularités d’un produit de beauté qui domine de plus en plus le marché.

Un vernis moderne et facile à utiliser

Élaboré à partir de gel acrylique, le vernis semi-permanent se distingue de ses prédécesseurs par sa texture moins fluide. Cette composition moderne lui donne un grand avantage par rapport aux formules traditionnelles.

La pose se fait généralement par l’application de trois couches. Entre la base coat, le vernis coloré et le top coat, il est important que la surface passe quelques secondes sous une lampe à UV (ou lampe LED). Une fois la pose effectuée, le vernis peut durer des semaines (voire des mois).

Ce sera bien sûr, à l’utilisateur de choisir le modèle qu’il veut avoir. Le style nude sera plus adapté pour un look soigné. L’aspect coloré est préférable au quotidien.

Quelques conseils pour mieux réussir la pose de votre vernis semi-permanent

Le passage sous la lampe UV est l’étape indispensable dans l’application d’un vernis semi-permanent. Cependant, il est utile d’adopter quelques astuces si on veut obtenir un meilleur résultat. Le mieux serait avant tout de s’assurer que tous les résidus du vernis précédent soient retirés et que la forme et la longueur des ongles aient été bien travaillées.

S’il le faut, on peut attendre à ce qu’elles aient la taille idéale afin de mieux les sculpter. Pour ramollir les cuticules, il suffit d’appliquer une petite solution d’eau émolliente. On commence à polir la surface avant de la dégraisser. Le plus simple serait d’utiliser un bloc ponce et de nettoyer la partie à vernir avec une lingette.