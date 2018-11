Home » Business Vei Group : des systèmes pour l’automatisation des véhicules de chargement et de déchargement Business Vei Group : des systèmes pour l’automatisation des véhicules de chargement et de déchargement

Depuis 1986, Veigroup.com a ouvert la voie au développement de systèmes de pesage embarqué sur pelles sur pneus et, depuis ce jour-là, il a exploré aussi de nouvelles voies avec un seul objectif : la simplicité d’utilisation.

À ces jours, la société poursuit son développement des systèmes de pesage en fonction des besoins des clients et en faisant des expériences le cœur d’une réflexion pour le développement de prochains produits à installer sur une variété de véhicules.

L’intention de l’entreprise est celui de construire de nouvelles idées sur la base de différentes perspectives qui mènent toujours à la simplicité et à la puissance des équipements.

Pesage embarqué et contrôle des expéditions

Beaucoup de travail a été effectué sur les systèmes de pesage embarqué sur pelles sur pneus et il a conduit à l’expansion des utilisations de pesage embarqué.

Aujourd’hui Vei peut se vanter du pesage embarqué pour excavatrices, qui permit aux opérateurs le contrôle de la charge déplacée, en réduisant les coûts de transports parce qu’il optimise la charge et augmente donc la productivité.

Dans toutes les opérations de chargement et de pesage on peut avoir les informations et les impressions en temps réel grâce aux appareils Millennium5, Helperx, Helperx mini, Helperx excavator ou Trailroad.

Dans l’industrie minière l’utilisation des systèmes Vei réduit les frais d’entretien des véhicules, qui se déplacent moins puisqu’ils ne doivent pas faire la navette du point de charge au point de pesage, et fournit toutes les données pertinentes à la production.

Dans le domaine de la logistique, sur le chariot élévateur en particulier, Vei group permit une gestion efficace d’entrepôts qui développe productivité et contrôle constant sur les quantités de marchandises stockées ou des sorties. Ces systèmes sont également utiles dans le secteur du pesage de ferraille car ils peuvent être installés sur des chargeurs à godets ou à pieuvres.

Vei ne se contredit pas néanmoins dans le secteur des déchets. Ses systèmes de pesage fonctionnent aussi pour les moyens de collecte en appliquant les capteurs de charge sur les bras.

Et qu’en est-il du secteur agricole ? Presses à balles rondes et remorques agricoles ne sont certainement pas une exception à l’application des systèmes de pesage embarqué en optimisant ce domaine de travail aussi.

Vei group : pas seulement un simple pesage embarqué

Vei ne se limite pas à produire d’excellents systèmes de pesage. En fait il a optimisé ces éléments avec l’idéation des applications et des softwares qui permettent de surveiller constamment toutes les phases de chargement et de manutention des marchandises et des matériaux.

Cela le fait via iPotap, une application pour smartphones et tablette, qui fournit les informations sur la flotte directement sur le dispositif. Mais il utilise aussi iPotweb, un software qui recueille des données transmises par les systèmes de pesage présents sur les véhicules pour créer des reports, pour contrôler les données de charge, pour analyser les ventes de charge même à des dates précises, pour contrôler la production et pour automatiser la facturation grâce aux données reçues en temps réel.

Tout cela permit un gain de temps et d’argent considérable, mais aussi moins d’usure pour les véhicules qui voyagent moins pour accomplir les opérations auxquelles ils sont destinés.