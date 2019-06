Home » Business Référencement naturel : 3 raisons de se lancer Business Référencement naturel : 3 raisons de se lancer

Avec l’avènement du digital, la communication et le marketing ont connu un véritable second souffle. Des outils se sont développés, des techniques se sont démocratisées, une vision nouvelle a pu se développer.

Parmi ces différentes approches, on pourrait en citer un (très) grand nombre, mais l’on va plutôt se concentrer sur un domaine bien particulier : le référencement naturel.

Cette technique, aussi connue sous le nom de SEO (Search Engine Optimization), a pour objectif de positionner naturellement votre site parmi les premiers résultats des moteurs de recherche. Pourquoi se lancer dans un tel projet ?

L’agence de référencement naturel lyonnaise, Panda SEO, vous donne 3 bonnes raisons.

Améliorez la visibilité de votre site

Le but premier du SEO est, évidemment, de vous positionner sur les moteurs de recherche et ainsi de faire gagner votre site en notoriété.

C’est pourquoi l’un des objectifs du référencement naturel va être d’associer le contenu de votre site à des requêtes précises. Ainsi, votre site se posera comme une réponse pertinente aux différentes recherches effectuées.

C’est une suite logique, plus vous travaillez votre contenu pour qu’il soit « optimisé » SEO, plus votre site sera bien positionné et donc visible par un grand nombre d’internautes.

Attirer du trafic qualifié

Gagner en notoriété c’est bien, mais gagner en demandes entrantes et autres leads c’est encore mieux. Et c’est également tout l’intérêt du référencement naturel : positionner votre site sur des mots-clés liés à votre domaine d’activité afin de vous faire repérer et clairement identifier. Ainsi, en vous plongeant dans ce (passionnant) sujet qu’est le SEO, vous pourrez être certain(e) que les internautes qui tapent ces termes, associés à l’activité de votre structure, sont bien des potentiels clients qui pourraient être intéressé par vos services / produits. De plus, il faudra également travailler vos contenus pour qu’ils soient à la fois informatifs et incitatifs.

Le SEO, c’est un travail de fond comme de forme, les textes de votre site se doivent d’apporter toutes les réponses à une requête précise mais aussi inciter à l’appel à l’action (formulaire de contact, prise de rendez-vous, demande d’infos supplémentaires, demande de devis, etc.)

Démarquez-vous de vos concurrents

Le SEO est un excellent moyen de vous différencier de vos principaux concurrents. Comment ? Tout simplement en apparaissant parmi les premiers résultats vous pouvez être sûr(e) que vous allez retenir davantage l’attention des internautes. Pour preuve :

La 1 ère page de résultats Google totalise entre 85 et 90% des clics associés à une recherche

Les 3 premiers résultats (de cette première page) totalisent 60% des clics

Autrement dit, afin d’être plus visible que vos concurrents (et ainsi plus sollicité par vos prospects et clients), tout est une question de position parmi les résultats.