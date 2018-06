Home » Maison Une télécommande universelle pour votre portail Maison Une télécommande universelle pour votre portail

Malheureusement, vous avez égaré votre télécommande ou celle-ci est défectueuse. Il est alors relativement difficile d’ouvrir et de fermer le portail. Cela est valable pour d’autres équipements comme la porte du garage.

Le remplacement de la télécommande universelle est simple

Vous avez tendance à vous agacer avec ce portail qui refuse de s’ouvrir alors que vous appuyez à maintes reprises sur le bouton. La pile a pourtant été changée, mais il faut se rendre à l’évidence, cet équipement est d’un autre temps. Il est impératif de le remplacer par une télécommande de portail universelle. La programmation est rapide et il est inutile d’avoir des compétences dans ce domaine.

Trouvez la télécommande la plus facile à associer

Il suffit de quelques minutes et de suivre la notice. Vous avez aussi un tutoriel via une vidéo pour vous aider à associer votre télécommande à votre portail. Comme est universelle, vous pouvez l’utiliser pour d’autres capteurs installés dans votre maison comme vos volets, votre alarme ou votre porte de garage. Si vous choisissez un modèle avec plusieurs boutons, vous pouvez ainsi piloter tous les équipements avec un seul accessoire. C’est pratique et surtout rapide. Vous n’êtes pas contraint de fouiller dans votre sac à la recherche de la bonne télécommande, celle qui correspond à ce portail.

Votre portail peut enfin être fermé ou ouvert rapidement

Pour trouver un produit compatible, il suffit d’acquérir une version universelle qui s’adapte généralement à tous les équipements. Vous pouvez aussi renseigner la référence de celle que vous souhaitez remplacer. Vous avez ainsi une sélection et vous optez pour celle qui semble correspondre. Le coût est relativement faible et vous pourrez enfin ouvrir et fermer ce portail sans vous tirer les cheveux. S’il est toujours ouvert, car la télécommande ne fonctionne pas, le moteur électrique perd alors tous ses avantages.