Trouver son premier emploi en tant qu'architecte

Comme pour n’importe quel métier, il n’est pas toujours évident de trouver un premier emploi lorsqu’on sort à peine de l’école. En effet, puisqu’il y a beaucoup de concurrences pour peu d’offres d’emploi, il faut rivaliser d’imagination et de persévérance pour arriver à décrocher son premier contrat dans ce milieu très fermé. Mais comment faire pour alimenter son CV lorsque sa seule expérience professionnelle se limite à des stages durant ses années scolaires ? Voici quelques pistes à explorer pour étoffer son dossier et paraître plus crédible aux yeux des recruteurs.

Regarder les offres d’intérim

Lorsqu’on parle d’intérim, on pense souvent à des missions rébarbatives comme les inventaires ou la mise en rayon. Pourtant, certaines sociétés sont spécialisées dans le secteur tertiaire dans lesquelles vous pourrez trouver des offres d’emplois pour architecte. Ainsi, que ce soit pour faire du remplacement ou combler les effectifs lors de périodes de rush, ces propositions sont idéales pour mettre un pied dans le milieu et se constituer un réseau. Ainsi, vous pourrez commencer à vous forger une expérience solide sur le terrain et devenir par la suite plus facilement employable. Aussi, l’intérim permet d’avoir un salaire très intéressant puisque de nombreuses primes s’ajoutent à la rémunération de base : un excellent moyen donc de commencer sa carrière !

Jouer de son réseau

Que ce soit à l’école, avec vos professeurs et les autres élèves, ou bien durant vos stages en entreprise, vous vous êtes forcément constitué un réseau. Ne le sous-estimez pas ! Chaque personne du métier pourra vous aider dans votre recherche d’emploi, à condition de demander. Beaucoup d’étudiants ne prennent pas le temps de relancer leurs anciens professeurs et employeurs par peur ou par gêne. Pourtant, ce sont ceux qui seront le plus à même de vous aider dans la recherche de votre premier emploi puisqu’ils ont développé, au fil de leur carrière, un grand carnet d’adresses dans la profession : alors, prenez les devants !