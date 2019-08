Home » Voyage Tout savoir sur le concept de l’appart’hôtel Voyage Tout savoir sur le concept de l’appart’hôtel

Le concept de l’appart’hôtel est un concept assez ancien qui connait un regain d’intérêt de nos jours. L’utilisation des apparts’hôtels est devenue récurrente en raison de la cherté des tarifs des divers hôtels. Vous avez sûrement entendu parler de ce concept en vogue actuellement auprès de nombreux voyageurs. Mais, si vous avez encore des doutes sur la compréhension, n’ayez crainte ! Le présent article vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le concept de l’appart‘hôtel.

Qu’est-ce que l’appart’hôtel ?

Vous n’avez pas besoin de trop réfléchir pour cerner ce concept. Pour faire simple, vous n’aurez qu’à vous référer aux deux (02) mots « appart » et « hôtel ». L’appart’hôtel à Dinard par exemple est un concept qui associe deux différentes méthodes d’hébergement à savoir : les appartements et les hôtels.

L’appart’hôtel convient aux personnes qui voyagent souvent pour leur boulot, un week-end, sans s’éterniser sur les lieux. Il y a-t-il une différence entre un hôtel et un appart’hôtel ? La réponse est bien simple. L’appart‘hôtel fait un mélange des deux offres. Vous louez donc un appartement normal, mais vous profitez des services d’un hôtel. Autrement dit, vous logerez dans un appartement entièrement meublé avec un service d’hôtel qui comprend les repas et les tâches de ménage.

Néanmoins, précisons que les apparts’hôtels sont à l’origine des chambres d’hôtel auxquelles nous sommes habitués. Ces appartements originaux connaissant une grande mutation qui fait que l’offre est plus alléchante et complète par rapport aux besoins de la clientèle.

L’une des transformations importantes est la mise en place d’une cuisine. Dans la plupart des cas, ce n’est pas une cuisine en tant que telle. Vous avez plutôt droit à une cuisine miniature. Dans cette cuisine, il est évident que vous n’aurez pas tout ce que vous utilisez habituellement dans votre cuisine, mais vous aurez l’essentiel. L’idée, c’est de vous faire sentir comme à la maison.

Pourquoi opter pour un appart’hôtel ?

Au lieu de louer un appartement et avoir besoin des services offerts dans un hôtel, le choix le plus judicieux est le mixte des deux. Non seulement vous pourrez commander le repas depuis votre appartement, mais vous pourrez aussi faire la cuisine vous-même. Aussi, vous n’avez pas besoin de chercher un pressing dans une ville que vous ne connaissez pas pour le nettoyage de vos vêtements. Votre appart’hôtel prend tout en charge. Vous pouvez donc bien vous détendre.

Quelques particularités de l’appart’hôtel

Les apparts’hôtels ont certaines particularités surtout en ce qui concerne la durée de l’occupation. Cet hébergement n’est pas une maison que vous louez avec pour obligation unique de payer un loyer à la fin de chaque mois. La durée d’occupation est de trois (03) mois maximum.

Si vous avez l’intention de rester sur place pendant une période plus longue, le choix de cette option ne vous convient pas. Pensez à louer un appartement. L’appart’hôtel est ce qui vous convient pour les brefs séjours. À cet effet, ne manquez pas d’en faire l’expérience pour vos prochains séjours de courte durée.