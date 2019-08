Home » Santé Tout ce que vous devez savoir sur l’autobronzant ! Santé Tout ce que vous devez savoir sur l’autobronzant !

La tendance du bronzage tient ses origines des États-Unis et de l’Australie et jouit également d’une popularité croissante en Europe. Dans le cas de la technique de l’autobronzant, une lotion de bronzage spéciale est pulvérisée sur tout le corps ou uniquement sur les zones désirées telles que le visage, les bras ou les jambes. La couleur est ajustée individuellement en fonction du type de peau et des préférences.

En principe, l’autobronzant est la variante la plus agréable pour la peau à devenir brune. La plupart des produits contiennent du DHA ou de l’erythrulose ou un mélange des deux. Ce sont des molécules de sucre qui se produisent également dans le corps lui-même. Ils ne sont pas dangereux. L’effet de la DHA commence après six à huit heures, l’effet de l’erythrulose après environ deux jours.

Vous vous demandez quels sont donc les avantages de ces produits tant désirés ? Et comment les appliquer pour avoir un meilleur résultat l ? Bondi Sands répond à vos questions !

L’autobronzant, quels avantages ?

Un bronzage sain : le bronzage est totalement exempt d’UV et donc sans danger pour la santé. Contrairement au solarium ou au soleil naturel, l’autobronzage est le moyen le plus doux pour la peau. Les coups de soleil ou la pigmentation sont également exclus. Selon les experts, la lotion du bronzage contient des ingrédients de haute qualité qui nourrissent la peau.

Pas de taches : les autobronzants assurent une distribution uniforme. Les tâches ou la formation d’irrégularités laides sont exclues. La condition préalable à cette opération est une préparation optimale.

Temps minime : si vous prenez un bain de soleil dans le solarium pendant plusieurs minutes et au soleil pendant plusieurs heures, une application de l’autobronzage prend cinq minutes. Il est pareillement idéal si vous ne souhaitez pas paraître pâle à une occasion spécifique.

Conseils pratique pour l’utilisation de l’autobronzant :

Le bronzage d’été parfait en toute saison n’est plus un problème avec les autobronzants aujourd’hui. Cependant, quelques éléments doivent être pris en compte pour des meilleurs résultats. Voici nos informations et conseils d’utilisation ultimes :