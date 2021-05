Home » Famille Top 6 des activités aquatiques pour enfants Famille Top 6 des activités aquatiques pour enfants

Les enfants adorent l’eau, ce n’est un secret pour personne. Et quand le mercure grimpe en plein été, les adultes se disent qu’eux aussi aimeraient bien revenir un peu en arrière et pouvoir se rafraichir et s’amuser en même temps.

Nous vous proposons une liste de 6 activités aquatiques pour que vous enfants s’amusent cet été, et auxquelles vous pouvez participer.

La variante aquatique du jeu du loup

Selon votre région, ce grand classique des jeux d’enfants s’appelle « chat », « touche-touche », « la motte », « trappe trappe » ou « jeu de l’ours », mais les règles sont toujours aussi simples : le loup court après ses victimes, qui deviennent à leur tour loup lorsqu’elles sont touchées.

Pour sa version humide, le loup est équipé d’un petit pistolet à eau en plastique et, au lieu de toucher sa victime avec la main, il doit l’arroser. Mieux vaut y jouer en maillot de bain !

Les aires de jeux aquatiques gonflables

C’est sans surprises l’option favorite des enfants, qui disposent dans leur jardin d’une piscine, d’un toboggan aquatique, d’un château gonflable et de toutes les autres activités dont ils rêvent pour s’amuser avec leurs petits camarades.

Longtemps réservées aux plus fortunés, on trouve aujourd’hui des modèles accessibles, simples à installer, et conformes aux normes de sécurité européennes chez BeBop Fun.

Le jeu de l’éponge

Très simple à mettre en place, il ne nécessite que deux seaux (l’un rempli, l’autre vide) et une grosse éponge. Votre enfant doit ensuite transférer l’eau du premier vers le second en utilisant seulement l’éponge.

Pour rendre le challenge encore plus excitant, donnez-lui un aspect « Fort Boyard » en offrant une récompense s’il réussit sa mission en un temps imparti. Il est aussi possible d’organiser une compétition entre plusieurs enfants, le premier recevant le Grand Prix du Champion de l’Éponge (un bout de gâteau au chocolat par exemple).

L’arrosage automatique, une source inépuisable d’inspiration

Qu’il s’agisse d’un modèle qui tourne, qui bascule, qui arrose partout en même temps, ou d’un simple tuyau, les asperseurs ont toujours été le meilleur moyen de s’amuser à se mouiller lorsqu’il fait chaud.

Voici quelques idées pour une activité aquatique un peu organisée :

Le saut d’obstacle : votre enfant doit sauter par-dessus le jet d’eau sans se faire mouiller.

La course contre la montre : votre enfant doit courir après l’arroseur rotatif sans se faire rattraper

Le jeu d’adresse

Vous aurez besoin pour cela d’une piscine aquatique pour enfant, et d’une bouée ronde, qui flotte au milieu de la pataugeoire. Armez vos enfants de balle de ping-pong, qu’ils doivent lancer à l’intérieur de la bouée.

Ceci peut leur paraitre simple, mais une fois qu’ils commencent à faire des vagues et que la bouée s’agite, la tâche s’avère plus difficile qu’ils le pensaient !

Le nettoyage de voiture

Ce qui est une corvée pour les adultes peut devenir un jeu pour les enfants, et une occasion idéale de passer un bon moment en famille. Avec un jet d’eau, une éponge, de la mousse et un maillot de bain, il est évident que l’on va bien s’amuser, non ?

Si vous voulez savoir comment nettoyer votre voiture avec vos enfants en fonction de leur âge, vous pouvez consulter ce site.

Avant de plonger à l’eau…

Il n’est nul besoin de prendre un abonnement au centre nautique de votre ville pour que vos enfants puissent profiter des activités aquatiques pendant tout l’été. Votre jardin peut facilement devenir un lieu de divertissement pour les petits, qui y trouveront l’occasion de profiter du beau temps et de se rafraichir tout en s’amusant.

Pensez à leur acheter un maillot de bain, et amusez-vous en famille pendant tout l’été !