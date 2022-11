Téléconsultation : un avis médical rapide

Les téléconsultations offrent une alternative aux consultations en personne pour tous les aspects du secteur de la santé. Après que le télétravail est devenu populaire, il était important que les prestataires de soins de santé suivent la même voie. Avec les consultations virtuelles, il est possible de consulter n’importe quel type de médecin, gagner du temps dans votre journée de travail et découvrir d'innombrables avantages tangibles dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Découvrez comment fonctionne la téléconsultation.

Qu'est-ce qu'une Teleconsultation ?

Une Teleconsultation vous permet de bénéficier d’une consultation via la technologie de la vidéoconférence. Votre médecin vous parle à l'aide de leur smartphone, tablette ou PC. Vous les consultez également via l'appareil de votre choix.

A voir aussi : Comment soigner une crise de foie ?

La vidéoconférence en temps réel nous est devenue familière dans la vie quotidienne. Repensez à tous ces quiz vidéo de pub auxquels vous avez participé et aux appels vidéo de groupe que vous avez passés avec votre famille. Aujourd'hui, elle est utilisée comme une option numérique pour les services de santé nouveaux et existants.

La nécessité de la télémédecine a été propulsée dans le courant dominant en raison des restrictions de distance sociale qui nous ont été imposées pendant la pandémie de Covid-19. C'est une excellente occasion de moderniser les services de santé traditionnels. Elle met également en lumière un grand nombre de défis à relever pour offrir un service de téléconsultation efficace.

A découvrir également : Comment consommer bio sans y laisser des plumes ?

Les téléconsultations sont une façon moderne de fournir des consultations traditionnelles. Lorsqu'elles sont mises en œuvre, elles permettent aux patients de bénéficier d’un service de soins de santé numérique sécurisé.

En quelques étapes seulement, vous pourrez prendre un RDV de téléconsultation et parler à un médecin.

01. Trouvez votre médecin

Votre médecin ou spécialiste doit être inscrit sur un site ou plateforme de téléconsultation en ligne. en savoir plus sur livi.fr.

02. Demander un rendez-vous

Vous pouvez planifier un rendez-vous à l'avance ou choisir une heure disponible dans son agenda pour une consultation spontanée. Saisissez vos coordonnées et la date souhaitée. Procédez au paiement.

03. Soyez prêt

Vous recevrez une notification (SMS/Email/Push) lorsque votre médecin aura accepté votre demande de rendez-vous. Vérifiez le programme et ouvrez l'application à l'heure indiquée.

04. Répondez à l'appel du médecin

Effectuez l'appel avec votre médecin. Choisissez un endroit calme et tranquille. Communiquez bien vos symptômes à votre docteur. Recevez vos documents, tels que les e-prescriptions ou les demandes de tests.

Pourquoi envisager une consultation en ligne ?

En un mot, les consultations en ligne offrent un maximum de commodité et favorisent la sécurité pendant la pandémie. Après la crise sanitaire, elle restera probablement un outil utile pour les patients pour les raisons suivantes :

1. Vous bénéficiez de l'attention médicale nécessaire sans vous encombrer.

Les rendez-vous de téléconsultation sont des bilans de santé qui se font en un clic. Puisqu'il suffit de se connecter à une plateforme de vidéoconférence, vous pouvez vous passer de tous les préparatifs habituels d'une visite à l'hôpital ou à la clinique, notamment prendre un bain et s'habiller, se déplacer, remplir des formulaires de déclaration de santé, faire la queue, etc. Dès lors que vous disposez d'une connexion internet stable, vous pourrez consulter un médecin.

De plus, vous pouvez programmer votre consultation médicale en ligne au moment qui vous convient le mieux, par exemple pendant votre pause au travail ou avant ou après le travail. En d'autres termes, grâce aux rendez-vous de téléconsultation, vous obtenez les conseils médicaux dont vous avez besoin sans vous encombrer.

Les consultations en ligne peuvent être effectuées via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur. Le service est généralement disponible de 8 h à 17 h. L'hôpital donne la priorité à la fourniture d'un accès facile à ces services, car c'est un facteur important pour les patients qui choisissent parmi les solutions de consultation en ligne.

2. Vous économisez du temps et de l'argent.

Au-delà de la commodité, l'avantage de la consultation de médecins en ligne pour les patients réside dans les économies réalisées. Comme vous pouvez éviter les déplacements, vous économisez de l'argent sur le transport.

L'argent que vous gardez dans votre poche peut servir de fonds supplémentaires pour vos médicaments et vos futures consultations en ligne.

Outre les économies d'argent, vous gagnez également du temps. N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de vous rendre à l'hôpital et de faire la queue. Le temps que vous gagnez ici peut être consacré à des activités de détente avec vos proches ou à un sommeil prolongé et au repos à la maison.

3. Vous pouvez recevoir des soins urgents.

Certains problèmes de santé nécessitent une attention immédiate, mais ne mettent pas la vie en danger, notamment l'irritation des yeux, les symptômes des sinus, la toux, les douleurs aux oreilles, les éruptions cutanées, la diarrhée, la migraine et les douleurs dorsales. Dans ces cas, la commodité des rendez-vous de téléconsultation se traduit par le confort du patient. Il est difficile de voyager avec un estomac dérangé ou un mal de tête lancinant. Heureusement, avec les consultations en ligne, vous pouvez rester chez vous tout en obtenant les conseils médicaux dont vous avez besoin.

Notez toutefois que certains problèmes de santé urgents nécessitent une visite physique chez le médecin. Il s'agit notamment des douleurs thoraciques, des troubles de l'élocution, des crises d'épilepsie et de l'asthme, entre autres. Appelez votre clinique ou votre hôpital local pour savoir si votre état de santé se prête à un rendez-vous de téléconsultation.

4. Vous pouvez consulter même avec des problèmes de mobilité.

La plupart des personnes âgées et des personnes handicapées ont du mal à se rendre chez le médecin et à respecter les rendez-vous en raison de problèmes de mobilité. Il est très difficile de conduire ou de prendre les transports en commun. Dans certains cas, c'est même dangereux, surtout pour les personnes qui s'y rendent seules. Les consultations médicales en ligne sont beaucoup plus pratiques et plus sûres. Grâce à cette option, il vous suffit de vous rendre à l'hôpital pour effectuer des contrôles ou des traitements exécutifs.