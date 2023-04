Rénovation de volets roulants : 3 choses importantes à savoir

Les fenêtres et les volets sont fortement concernés par les rénovations. Apportant confort, sécurité et efficacité énergétique, ces équipements font souvent l’objet de travaux. Plus précisément, les volets roulants ont particulièrement la cote à l’heure actuelle. Si vous envisagez de rénover les vôtres, voici 3 choses importantes à savoir :

Volet roulant traditionnel vs en rénovation

La première chose essentielle à connaître est la différence entre les 2 types de volets roulants. Concrètement, si vous décidez de remplacer d’anciens volets roulants, il vous suffira d’acheter un modèle dit « traditionnel ». Vous pourrez alors intégrer son coffre dans l’emplacement existant au-dessus du montant de la fenêtre.

Mais si vous souhaitez troquer un volet à battant ou pliant contre un modèle roulant, il faudra opter pour un volet roulant en rénovation. Sa particularité est qu’il contient un coffre intégré, qui convient à toutes les façades. Ainsi, il n’est pas nécessaire de transformer la façade de votre maison si elle ne comporte pas d’emplacement pour un coffre. Pour obtenir un volet roulant en rénovation sur mesure, vous pouvez aller sur le site https://www.domondo.fr/volets-roulants/volets-roulants-renovation/volet-roulant-renovation.

Motoriser un volet roulant manuel

Ensuite, une des rénovations de volets roulants les plus courantes est l’installation d’un modèle électrique en remplacement d’un volet manuel. De cette façon, vous appuyez sur un bouton et le volet monte ou descend tout seul ! Mais saviez-vous qu’il n’était pas nécessaire de remplacer la totalité de votre volet manuel pour profiter d’une motorisation ?

En effet, si votre volet roulant manuel est encore en bon état, il est possible de le motoriser. Pour ce faire, il suffit de glisser un moteur tubulaire adapté dans son axe de rotation, puis de le relier à votre installation électrique. La manipulation peut sembler complexe, mais elle est relativement abordable si vous procédez étape par étape.

Par ailleurs, quand vous motorisez votre volet roulant, vous avez le choix entre un moteur filaire (avec un bouton mural) ou radio (qui fonctionne avec une télécommande). Et concernant le moteur, considérez le poids et les dimensions du tablier, pour sélectionner la puissance et la taille adéquate.

Volet roulant usé : inutile de tout remplacer

Pour finir, certaines personnes remplacent totalement leur volet roulant lorsqu’il est usé. Mais est-ce vraiment nécessaire ? Bien souvent, la réponse est non. En effet, il est possible de remplacer de multiples pièces d’un volet, sans avoir à le remplacer dans son intégralité. Cela permet de prolonger sa durée de vie de quelques mois voire années, et surtout de faire des économies.

Par exemple, si quelques profilés sont usés, vous pouvez les remplacer sans changer tout le tablier. Et si le tablier est trop vieux ou si vous voulez un autre matériau, ne changez que le tablier – pas le volet intégralement.

Si vous prévoyez de rénover vos volets roulants, sachez qu’il existe différentes aides gouvernementales. Selon la nature des travaux, il est possible que vous ayez droit à certaines subventions. Alors avant de commencer vos travaux, pensez à visiter ce site pour savoir auxquelles vous êtes éligible. Un coup de pouce financier est toujours le bienvenu !