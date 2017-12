Home » Business Recrutement haut de gamme dans l’hôtellerie Business Recrutement haut de gamme dans l’hôtellerie

Face à la concurrence dans le monde de l'hôtellerie, les clients deviennent de plus en plus exigeants et s'attendent toujours à un service parfait. Pour répondre au mieux à leurs attentes, un personnel hautement qualifié est nécessaire à toutes les étapes de leur séjour. Les hôtels doivent donc recruter les meilleurs talents et surtout les meilleurs experts en hôtellerie. Et ceci commence notamment au plus haut niveau, avec le recrutement des cadres.

Le recrutement de cadres en hôtellerie

Lorsqu’il est missionné pour rechercher un candidat pour un poste précis, le recruteur doit s'investir à font. Son rôle consiste à effectuer un travail de fond sur la fiche de poste, sur les aptitudes du candidat précisément pour ce poste et sur son potentiel d’évolution au sein de l’hôtel. Le recruteur peut être missionné pour trouver un candidat pour un remplacement de poste mais aussi pour la création d’un poste, que ce soit pour un manager seul ou pour toute une équipe d’exploitation siège ou hôtel. Fort de son expérience, le recruteur s’engage à présenter un candidat de qualité, trié sur le volet, qui aura exactement les aptitudes demandées par le client.

Des solutions pour faciliter le recrutement

Il existe une solution pour faciliter le recrutement de cadres dans l'Hôtellerie Restauration, ce sont des chasseurs de têtes haut de gamme spécialisés dans les postes de très hauts niveaux liés au monde hôtelier. Ces cabinets de recrutement spécialisés ont en général une véritable expérience et un background dans l’hôtellerie. Avant d’être des chasseurs de têtes, ce sont des hôteliers. Ils peuvent, grâce à cela, s’appuyer sur leurs réseaux, ce qui permet notamment de s’assurer de l’authenticité des références et de trouver de nouveaux talents. Ainsi, ces cabinets de recrutement peuvent proposer les meilleurs experts quelle que soit la compétence recherchée, que ce soit en Sales & Marketing, en hébergement ou en direction générale.