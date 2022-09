Qui joindre en cas de problème au travail ?

Les accidents et incidents en milieu professionnel sont très fréquents. Ils sont gérés par diverses structures et professionnels, parmi lesquels l'inspection du travail et le médecin du travail. Vous venez de terminer vos études ? Vous entrerez bientôt dans le monde du travail ? Vous aimeriez connaître la marche à suivre en cas de problème en milieu professionnel ? Cet article pourrait vous être utile.

Quelles sont les missions de l'inspection du travail ?

Il existe différents organismes à contacter en cas de problème au travail. On retrouve notamment l'inspection du travail. L’inspection du travail est un organisme qui a pour mission de faciliter le dialogue social au sein d'une entreprise et d'assurer le respect des dispositions légales en matière de droit du travail. Les agents de l'inspection du travail ont le droit d'accéder aux locaux de l'entreprise, de les visiter sans avertissement préalable et mener une enquête. Il suffit de rédiger un courrier pour solliciter l'intervention de l'inspection du travail. D'autres organismes sont disponibles pour assister les salariés. Découvrez ce numéro unique de renseignement sur ce site.

Quel est le rôle du médecin du travail ?

Le médecin du travail a pour rôle de détecter des risques concernant la sécurité d'un salarié, de constater l'inaptitude d'un employé d'entreprise, de suggérer un changement de poste dû à un âge avancé ou un état de santé défectueux. Il peut intervenir à la suite de violences physiques ou psychologiques. À côté du médecin du travail se trouvent d'autres organismes à contacter en cas de problème au travail. On distingue entre autres les Conseils de prud'hommes et la cour d'appel. Les Conseils de prud'hommes interviennent pour ramener de l'ordre en cas de litiges entre les employés. Ces litiges peuvent concerner le plan financier ou porter sur la durée du temps de travail. Il est également possible de faire contrôler un bulletin de salaire en faisant appel à différents professionnels.

