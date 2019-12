Home » Maison Qu’est-ce qu’une inspection des égouts par caméra? Maison Qu’est-ce qu’une inspection des égouts par caméra?

Si vous avez récemment fait des recherches sur internet à propos des problèmes de bouchons dans les canalisations d’égout, vous avez probablement lu des choses ou entendu parler des inspections des égouts ou des canalisations par caméra vidéo endoscopique. Nous tentons de faire le point dans cet article pour que les propriétaires qui rencontrent des problèmes d’égouttage sachent ce que permettent les inspections par caméra, comment elles fonctionnent et à quoi elles peuvent servir face à un problème d’égout.

Une inspection caméra d’égout a pour but de voir simplement ce qui cause un blocage ou un refoulement dans le réseau souterrain de tuyaux d’égouttage sans devoir creuser des tranchées ou tout simplement éviter de devoir deviner quel est le problème. Comme la réparation des égouts et le remplacement des tuyaux souterrains ne sont pas des chantiers simples à mettre en oeuvre, les propriétaires faisant appel à une inspection video préalable évitent les réparations coûteuses inutiles en identifiant les problèmes en amont. La vidéo permet d’avoir la certitude que les problèmes seront correctement résolus car correctement identifiés et localisés.

Une minuscule caméra endoscopique est raccordée à un câble flexible en forme de serpent que les plombiers font passer par le tuyau d’égout jusqu’à ce qu’il atteigne la cause du bouchon (ou de la rupture de la conduite). Un émetteur radio sur la caméra permet d’enregistrer l’emplacement physique précis dans le tuyau et la profondeur par rapport à la surface, indiquant au plombier l’emplacement exact du bouchon et en conséquence, l’endroit où le travail doit être effectué pour le réparer.

Quels types de problèmes d’égout peuvent être identifiés grâce à une inspection de tuyauterie vidéo ?

Une caméra d’inspection des égouts peut identifier presque tous les problèmes de canalisation d’égout, mais voici quelques-uns des problèmes les plus courants :

Infiltrations de racines d’arbres

C’est un des problèmes les plus courants surtout si vous avez une installation ancienne avec des tuyaux en argile, en fonte ou en d’autres matériaux poreux. Les racines des arbres recherchent des sources d’eau au fur et à mesure de leur croissance, et s’elles trouvent une fissure dans un tuyau d’égout, elles vont s’y développer pour atteindre l’eau et les nutriments qu’il contient.

Tuyaux cassés, fissurés ou écrasés

Etant donné que la caméra se meut à l’intérieur du tuyau lui-même, le déboucheur qui opère l’inspection par caméra sera en mesure de savoir si le tuyau s’est effondré, s’est déplacé ou s’est endommagé avec le temps et les mouvements du sol.

Bouchon de graisse, crasses, cheveux…

Vos conduites sont parfois en parfait état, mais des années de rejet d’eau sale et graisseuse dans les éviers de cuisine, sanitaires et lave-vaisselle provoquent une accumulation de graisse, de papier et d’autres déchets. Il est important de veiller à mettre à la poubelle tous ces rejets qui ne devraient pas être déversés dans l’égout.

Conduites d’égout affaissées

Lorsqu’une partie de la conduite d’égout commence à s’affaisser, les déchets ont tendance à se déposer dans la partie basse du ventre, ce qui entraîne des obstructions répétées et un écoulement fortement ralenti.

Une fois que votre plombier a identifié et localisé la cause des bouchons et refoulements de votre canalisation d’égout, vous pouvez alors avoir différentes options possibles pour résoudre les problèmes.

Réparation et remplacement des égouts “traditionnels”

Si l’inspection par caméra d’égout révèle que votre conduite d’égout s’est affaissée, forme une panse ou est cassée, la réparation traditionnelle sera votre seule option. Une entreprise de déboucheurs creusera une tranchée sur votre propriété pour mettre à jour la canalisation d’égout et réparer ou remplacer la section de tuyau à l’origine du problème. Cette méthode peut causer des dommages à d’autres parties de votre propriété (allées de béton, aménagement paysager, etc.) mais, malheureusement, elle constitue dans certains cas la seule option envisageable.

Réparation et remplacement des égouts sans tranchée

La méthode de réparation des égouts sans creuser de tranchée est beaucoup moins invasive et moins dommageable que la méthode traditionnelle. La réparation d’un tuyau sans tranchée consiste d’abord par créer de petits points d’accès aux tuyaux endommagés. Un câble est inséré et tiré à travers, en suivant le chemin de la canalisation existante, qui permet alors de tirer un tuyau de remplacement.

Appelez votre plombier pour une inspection par caméra d’égouts

Est-ce que toutes les canalisations de votre maison semblent bouchées? Avez-vous remarqué des flaques d’eaux usées dans votre jardin? Une mauvaise odeur d’égout par temps de pluie? Vos toilettes se vident doucement quand vous tirez la chasse d’eau? Ce sont des signes indicateurs que votre canalisation d’égout principale est bouchée ou endommagée. La plupart des plombiers modernes proposent des inspections vidéo des canalisations afin de pouvoir diagnostiquer avec précision le problème et d’offrir un plan d’action efficace. Mieux, ce service est parfois proposé gratuitement.