Home » Maison Pourquoi acheter un Spa gonflable ? Maison Pourquoi acheter un Spa gonflable ?

Le SPA est un excellent moyen de se procurer un moment de détente après une dure journée de travail. Le fait d’avoir un équipement de balnéo chez vous, vous permet d’en faire bénéficier votre famille ainsi que vos amis. Toutefois, le coût élevé, les tracasseries administratives et la forte consommation énergétique ont le don de dissuader plus d’un particulier. Fort heureusement, l’achat d’un Spa gonflable constitue une excellente alternative ! Vous avez l’opportunité de profiter de tous les avantages d’un Spa traditionnel, avec en sus la simplicité d’installation et d’entretien. Le prix est également plus abordable.

Un Spa gonflable est facile à installer

Pour l'achat de votre spa gonflable, vous devrez prendre en compte un certain nombre d’éléments. Toutefois, avant d’aborder les différents critères qui doivent guider votre choix, il serait bon de découvrir les multiples avantages de ce type d’équipement de relaxation. L’un des principaux atouts d’un jacuzzi gonflable, c’est la simplicité de sa pose. Le montage se fait tout au plus en une quinzaine de minutes. Pour le remplissage d’eau, comptez une quarantaine de minutes environ. Il n’est pas nécessaire de disposer de compétences spécifiques pour réaliser une telle tâche.

En outre, vous pouvez installer votre Spa gonflable n’importe où dans votre propriété. Celui-ci peut se retrouver au niveau du jardin, sur une terrasse, ou même dans une pièce. Qui plus est, une fois qu’il est vidé, il est facile à déplacer d’un endroit à un autre. Vous pouvez l’emporter lors de vos vacances ou pendant un « city break » de 2 jours.

Les prix sont accessibles et l’entretien est aisé

Un autre avantage d’un Spa gonflable, c’est sa facilité d’entretien. Les produits destinés au nettoyage vous reviendront en moyenne à une trentaine d’euros le mois. Pour ce qui est du filtre, comptez un euro par jour. Ce qui est très avantageux sur le plan des finances.

En ce qui concerne le prix de vente d’un jacuzzi gonflable, budgétisez entre 329 et 599 euros pour les modèles d’entrée de gamme, hors accessoires. Les équipements haut de gamme se situent entre 799 et 1 299 euros.

Les critères pour choisir un Spa gonflable

Le choix de votre Spa gonflable dépendra de certains paramètres. Il faudra prendre en compte la taille de l’équipement. Vous devrez en outre vous décider entre un Spa à bulles ou à hydrojets. Le prix est également un facteur important.