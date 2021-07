Home » Loisirs Quels sont les types de visas pour la Chine ? Loisirs Quels sont les types de visas pour la Chine ?

Pour une visite en Chine, vous devez obtenir un visa avant d’entrer dans le pays. Cependant, la Chine délivre plusieurs types de visas destinés à des fins diverses. Les visas chinois sont divisés en deux catégories, dont les visas ordinaires et les visas diplomatiques. Découvrez dans cet article les types de visas délivrés pour la Chine.

Visa touristique, visa de visite non commerciale et visa d’affaires

Le visa touristique encore appelé visa L est un visa délivré aux étrangers entrant de façon temporaire sur le territoire Chinois pour le tourisme. Ces visas touristiques peuvent être délivrés pour une, deux ou plusieurs personnes voulant entrer au même moment dans le pays. Ainsi, ces visas sont délivrés pour un séjour allant de 30 à 90 jours.

Il faut savoir que les citoyens américains et canadiens peuvent avoir le visa valide pour 10 ans, pour plusieurs entrées à la fois. Le visa de visite non commerciale encore appelé visa F est délivré aux étrangers venant en Chine pour des raisons non commerciales. Ces étrangers peuvent être présents pour la recherche, un séminaire ou des échanges culturels.

Le visa d’affaires encore appelé visa M est un visa délivré aux étrangers visitant la Chine pour des raisons commerciales. C’est un type de visa adapté aux personnes qui voyagent pour la Chine sous l’ordre de leur employeur. Ils sont envoyés pour passer au maximum 6 mois dans le cadre d’une mission.

Visa de travail, visa d’étudiant et visa de membre d’équipage

Le visa de travail est encore appelé visa Z. Il est délivré pour les étrangers ayant un emploi en Chine ainsi qu’aux membres de leur famille. Il s’agit des personnes ayant accompagné celui-ci pour la Chine. C’est un type de visa souvent utilisé par les étrangers travaillant en Chine.

Le visa étudiant encore appelé visa X est délivré aux étrangers venant en Chine pour les études ou des travaux de recherche. Les détenteurs du visa X ne sont pas autorisés à travailler en Chine. Néanmoins, ils peuvent faire des stages sous l’autorisation de leur établissement d’enseignement.

En effet, le visa X1 est délivré pour une période d’étude de plus de 180 jours et le X2 pour une période de moins de 180 jours. Le visa de membre d’équipage est encore appelé visa C. Ce visa est délivré aux membres d’équipages en mission internationale d’aviation, de navigation ou transport. Il est aussi délivré aux membres de la famille qui les accompagnent.

Visa de journaliste et visa de transit

Le visa de journaliste est encore appelé visa J. Il est délivré aux journalistes étrangers travaillant en Chine de façon temporaire ou permanente. Le visa J-1 est délivré aux journalistes postés en Chine depuis plus d’un an au moins.

Le J-2 est délivré aux journalistes qui sont en mission d’entretien temporaire pour au plus 30 jours. Le visa de transit encore appelé visa G est un visa délivré aux étrangers qui transitent par la Chine.

Pour faire un séjour en Chine, vous avez besoin d’un visa. Selon le séjour que vous voulez effectuer, vous pouvez avoir différents types de visas. Comme le visa touristique, d’affaires, d’étudiant et autres.