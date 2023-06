Quels sont les principaux avantages de l’arche gonflable et de la tente publicitaire ?

La réussite d’un évènement dépend de plusieurs critères clés, notamment le lieu choisi, le thème de l’évènement, mais aussi le choix des accessoires de décoration et d’organisation. C’est ainsi que, professionnels et particuliers, font le choix de mettre l’arche gonflable et la tente publicitaire sur la liste des accessoires prioritaires. Découvrez dans cet article, l’impact de ces deux accessoires sur la réussite d’un évènement.

Pratiques pour différents types d’évènements



Il existe de nombreux types d’évènements lors desquels l’utilisation d’une arche et tente publicitaire pourrait bien être bénéfique. Parmi ces derniers, on peut citer évènements promotionnels, les fêtes de ville, les évènements sportifs, les Salons, les conférences et congrès, les journées portes ouvertes, etc. D’une part, l’arche publicitaire peut être utilisée pour rehausser l’image d’une cérémonie et d’autre part, la tente gonflable, peut servir d’abri contre la pluie, le soleil, etc. C’est le genre d’accessoire facilement accessible et qui peut complètement transformer l’évènement que vous organisiez. Que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, vous aurez le résultat escompté.

Un excellent moyen de communication et de marketing

Un évènement rassemble forcément du monde. Et c’est une opportunité pour les entreprises et les start-up en quête de visibilité. Au départ, ce type d’équipement servait exclusivement pour les manifestations culturelles et sportives. Mais avec sa démocratisation, son utilisation a énormément pris de l’ampleur pour finalement servir aussi dans le domaine de l’évènementiel. Dès lors, de nombreuses entreprises utilisent l’arche gonflable et la tente publicitaire pour booster leur visibilité et ainsi étendre leur influence sur de nouveaux marchés. Ces dispositifs sont en quelque sorte de puissantes armes publicitaires parce qu’ils ont la capacité d’attirer l’attention d’un grand nombre de personnes à la fois.

Des accessoires pratiques et faciles à installer



En plus de servir dans la publicité et dans la promotion de marque, l’arche et la tente publicitaire sont des accessoires très faciles à mettre en place. Il n’y a pas besoin d’être un professionnel de l’assemblage pour installer une arche ou encore une tente publicitaire. En effet, en ce qui concerne le premier accessoire, il vous suffit généralement d’utiliser un mécanisme à air captif ou un système à flux continu pour un gonflement impeccable. Et pour la tente publicitaire, il faut juste la déplier puis l’installer dans un endroit stratégique (pas trop loin des regards). En plus d’être faciles à installer, ces deux accessoires sont aussi très simples à transporter.

La possibilité de les personnaliser

Tout comme la plupart des objets publicitaires gonflables, l’arche et la tente publicitaire peuvent être personnalisées à volonté. Une entreprise peut ainsi décider de peindre ses couleurs avec son logo pour clairement indiquer qu’elle est l’actrice de l’évènement. C’est une façon comme une autre d’ancrer l’image de sa marque dans le cœur de ses consommateurs, mais aussi de potentiels clients. Ces deux accessoires sont, de ce fait, de puissants outils de communication et de marketing qui peuvent écarter la concurrence et s’imposer comme leader d’un marché très concurrentiel. La tente publicitaire personnalisable tout comme l’arche gonflable peut être réutilisée pour d’autres évènements dans un futur proche. On peut donc estimer qu’il s’agit d’un choix économique à long terme.