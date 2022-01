Quels sont les meilleurs supports de communication visuelle pour les entreprises 

Les entreprises évoluent dans une nébuleuse où la concurrence et la compétitivité règnent en maitre et dans laquelle se frayer un chemin relève presque du prodige. Le principal défi pour les différentes marques est de se forger une excellente visibilité.

La vue est l’un des principaux sens avec lesquels nous interagissons avec notre environnement. Les marques l’ont compris et y focalisent désormais leur stratégie de communication. Nous abordons dans cet article les principaux supports d’une bonne communication visuelle pour les entreprises.

Communication visuelle, principaux enjeux et acteurs clés

La communication visuelle fait référence aux techniques d’information basées sur des productions relatives à l’illustration et au graphisme. Il peut s’agir de flyers, d’affiches, de logotypes, de bannières, d’encarts publicitaires, de brochures, de magazines… La communication visuelle comme celle pratiquée par 100 % Print a pour mission d’accroître la visibilité de la marque tout en véhiculant une série de valeurs.

Les structures s’en servent donc pour faire connaître un nouveau produit ou service à leur audience. Pour cela, elles s’appuient sur des contenus textuels pour une compréhension plus fluide. Ces structures peuvent être soit des PME, des entreprises de renom ou encore des associations. Dans les entreprises à grande notoriété, la communication visuelle est assurée par la direction artistique.

Le directeur artistique se charge de définir le concept qu’il transmettra ensuite aux graphistes et aux infographistes.

Les différents supports envisageables pour une communication visuelle efficiente

La communication visuelle vise à toucher une cible comme toute autre communication. Cette communication ne peut être assurée qu’en usant de supports auxquels ce public a accès. Les principaux supports utilisés sont les drapeaux publicitaires, des PLV, les affiches publicitaires ou le marquage de véhicules.

Le drapeau publicitaire, un outil stratégique et attrayant

Le drapeau publicitaire est utilisé dans de nombreuses manifestations en vue d’attirer plus de personnes. C’est un accessoire qui a toujours su faire mouche lors des évènements. Pour les marques et entreprises, il permet de rehausser le niveau de la campagne publicitaire et de porter plus haut l’image de la structure. Les drapeaux publicitaires doivent donc être conçus et placés sur des lieux stratégiques. Vous pouvez également en concevoir de petits modèles à distribuer aux prospects.

Les supports pour la PLV

La Publicité sur le Lieu de Vente est une tendance en vogue malgré l’affluence des outils numériques. Elle permet de promouvoir n’importe quel produit d’une boutique ou d’un supermarché. Une entreprise qui l’adopte augmente ses chances de planer au-dessus de la concurrence. C’est en effet une stratégie de marketing qui influence considérablement la décision des acheteurs. La raison est toute simple : les images valent mieux que de longues présentations écrites.

L’affichage publicitaire

L’affichage publicitaire est l’outil le plus utilisé pour une communication visuelle. Non seulement il est très efficace, mais il est aussi moins onéreux. Il est conçu avec la plus grande esthétique possible en restant fidèle à la charte graphique de la marque. Son principal atout est de mettre en valeur les services et produits proposés.

Constituée à la fois de messages écrits et graphiques, l’affiche publicitaire attire l’attention des prospects. Elle peut être placée soit sur des supports fixes (panneaux publicitaires, vitrines, murs…) ou sur des supports mobiles (véhicules) tout en respectant la législation en vigueur.

Le marquage de véhicule

Comme la PLV ou les drapeaux publicitaires, le marquage de véhicule est une stratégie extrêmement efficace pour une bonne communication visuelle. Il suffira d’apposer par marquage adhésif ou par marquage magnétique une affiche ou encore le slogan de la marque. Ceci crée un impact visuel auprès de l’audience qui peut être répandue.