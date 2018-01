Home » Business Le film étirable : un essentiel pour le transport de marchandises Business Le film étirable : un essentiel pour le transport de marchandises

La palettisation est une étape importante dans le déroulement de l'emballage des marchandises pour une entreprise commerciale. Solidariser les palettes avec efficacité est essentiel, afin d'assurer un chargement facile et un transport sécurisé. Les films étirables sont absolument nécessaires à la finition de la palettisation et les entrepôts ne doivent surtout pas en manquer. Le choix du film étirable se réalise en fonction du type de marchandises envoyées. Il est nécessaire de se poser les bonnes questions afin de sélectionner les bons modèles de films étirables.

Comment choisir le bon modèle de film étirable ?

Pour sélectionner le bon film étirable, il faut tout d'abord commencer par faire le point sur l'origine de la marchandise qui sera transportée. Vos articles sont-ils fragiles, lourds ou encore de grande valeur ? En fonction des réponses apportées à ces questions, vous pourrez déterminer le grain du film en fonction de la résistance souhaitée. Vous choisirez également la teinte de votre film. Le film étirable blanc est le plus utilisé et sert dans la plupart des cas à maintenir des cartons entre eux. Par contre, pour lutter contre les vols, le film noir est de plus en plus apprécié par les entreprises. Les transports de longues distances avec de la marchandise de valeur doivent être sécurisés, pour éviter toute tentation. Le film étirable noir voire même opaque est parfait pour mettre à l'abri des regards, une marchandise précieuse et convoitée. De plus, le film étirable noir pour palettes a l'avantage de protéger les articles des rayons UV, jusqu'à environ 6 mois.

Choisir le film étirable en fonction du procédé d'emballage

Les entreprises utilisent le film étirable en emballage manuel ou en emballage automatique à l'aide d'une machine.