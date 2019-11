Home » Business Métiers de l’agroalimentaire : des perspectives d’avenir Business Métiers de l’agroalimentaire : des perspectives d’avenir

S’il y a bien un secteur en France qui ne connaît pas la crise, c’est celui des métiers de l’agroalimentaire. Car aujourd’hui, il existe un défi de taille : la gestion des ressources et l’environnement. Avec 90 % de taux de réussite au diplôme et de multiples débouchés possibles, voici donc un petit tour d’horizon d’un secteur porteur.

S’orienter vers l’agroalimentaire

Pour s’orienter vers les métiers de l’agroalimentaire, on opte généralement pour un BTS agricole. Et à l’intérieur, c’est tout un panel de possibilités qui s’offrent aux candidats. On pense traditionnellement à l’élevage mais également, à la viticulture, à l’aquaculture, à la gestion de l’eau et à tout ce qui touche à l’environnement et au développement durable. C’est donc un secteur aussi ancien que porteur et qui à terme, sera riche en offres d’emploi. D’ailleurs, il faut savoir qu’environ 90 % des élèves réussissent leurs études avec en plus, la possibilité par la suite d’intégrer une école vétérinaire ou une école d’ingénieurs s’ils le souhaitent.

Les possibilités de recrutement

Si vous êtes fraîchement diplômés d’un BTS agricole et que vous cherchez votre premier emploi, alors sachez qu’il existe désormais une plateforme pour vous aider. En effet, des professionnels ont mis à votre disposition un service de recrutement directement en ligne avec une multitude d’offres d’emploi à votre portée. Dans tous les secteurs autour de l’alimentation, vous aurez donc à naviguer entre le métier de boulanger, de boucher ou encore, de responsable en développement durable. Sur toute la France, les offres sont disponibles d’un simple clic et sont mises à jour régulièrement. Ainsi, il vous suffit de créer votre profil candidat de manière à pouvoir recevoir toutes les annonces dans votre boîte mail, tous les jours ! Enfin, et pour tous ceux qui hésitent encore, c’est un service qui vous propose également de vous mettre en relation avec des centres de formation pour pouvoir préparer votre avenir.