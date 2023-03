Quels sont les jeux de table les plus populaires dans un casino ?

Avant l’avènement des casinos en ligne, il était beaucoup plus rare qu’une personne ait accès à un casino, à proximité de son lieu de résidence, et encore moins fréquent qu’elle s’y soit rendue. Notre connaissance des jeux de casino tenait, auparavant, beaucoup plus de ce que nous avions pu apercevoir dans les films et reportages que d’une connaissance réelle. Maintenant qu’il est facile d’accéder à un casino en ligne, il est bon de s’intéresser à ce qu’on y trouve. Voici donc les jeux de table les plus populaires.

Entrer dans un casino

Lorsqu’on entre pour la première fois dans un casino, s’il est le moindrement bien tenu et moderne, on risque d’être impressionné par le décor et l’atmosphère qui y règne. Ce n’est pas le cas avec un casino en ligne bien qu’un tour en VR (réalité virtuelle) puisse être tout aussi déroutant, sinon plus. Mais qu’allons-nous découvrir dans ces casinos ?

Naturellement, nous y serons accueillis par le bruit incessant des différentes machines à sous (slots) qui tentent d’attirer les joueurs à l’aide de couleurs voyantes et de sons de pièces de monnaie qui jaillissent. Pourtant, ce n’est plus le cas dans la majeure partie des établissements, et ce, depuis plusieurs années. Mais force est d’admettre que le son d’un bout de papier, qui indique notre gain dessus, n’a rien de très excitant. Les casinos ont donc conservé le son du métal qui remplit le bassin de la machine à sous, lui aussi métallique.

Les différentes tables de jeu

Les tables de jeux sont normalement regroupées entre elles, ou elles suivent les corridors qui permettent aux joueurs de marcher d’un endroit à un autre, à l’intérieur du casino. Les quatre jeux les plus communs, qui prennent le plus d’espace dans un casino, sont : la roulette, le poker, le blackjack et le baccarat. À cela s’ajoute les tables de dés. Voici une description des trois premiers.

Le poker

Le poker demeure aujourd’hui le jeu de casino le plus populaire. Bien avant que les casinos en ligne fassent leur apparition, des jeux de poker étaient déjà disponibles sur Internet. Pas surprenant puisque le poker, depuis son invention, a toujours fait partie des jeux de hasard les plus prisés. Il n’est pas rare de trouver des tables de poker où se jouent des parties de haut niveau avec des mises qui représentent des sommes d’argent colossales.

La roulette

« Les jeux sont faits – rien ne va plus ». La plupart d’entre nous connaissent cette expression, même si certains ne sont jamais entrés dans un casino, au cours de leur vie. C’est ainsi qu’annonce le croupier aux joueurs regroupés autour de la table qu’ils ne peuvent plus faire de mises, d’ici à ce que la boule s’arrête sur un chiffre et que les gains soient payés et les pertes empochées par la banque. Cette phrase donne une bonne idée de la popularité de ce jeu…

Le blackjack

Classique essentiel de tout établissement de jeux, le blackjack (aussi connu sous le nom de « 21 ») est un jeu où le croupier joue séparément contre chaque joueur assis à sa table, à l’aide d’une main unique. Seulement pour ceux qui ont les nerfs solides.