Home » Santé Manger sur le pouce avec une alimentation équilibrée Santé Manger sur le pouce avec une alimentation équilibrée

Auparavant, manger à l’extérieur avait toujours une connotation négative. Les établissements proposaient des ingrédients qui avaient un impact négatif sur la santé, mais, désormais, ils dévoilent des produits beaucoup plus respectueux de votre ligne.

Les salades ont désormais le monopole

Les salariés n’ont pas toujours le temps de retrouver la chaleur de leur logement pour midi, ils optent donc pour le fait maison, mais cela demande un investissement considérable. Des enseignes comme Brioche Dorée proposent un concept révolutionnaire qui est en adéquation avec les nouvelles tendances. Si auparavant, les sandwichs étaient les seuls à dominer aux côtés des hamburgers, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Une restauration rapide, mais équilibrée

Il est tout à fait possible de manger sur le pouce en adoptant une alimentation variée et équilibrée. En effet, cette restauration rapide vous propose une large déclinaison de salades que vous aurez l’impression d’avoir réalisées à la maison. Les ingrédients utilisés sont respectueux de votre santé, de votre ligne, et même de votre régime alimentaire. Que vous soyez un adepte des fruits, des légumes ou de la viande, vous trouverez sans aucun problème un assaisonnement susceptible de répondre à toutes vos attentes. Vous pouvez aussi déguster votre plat dans ces restaurants aménagés avec soin afin de vous offrir une minute de détente.

Des produits de saison s’invitent dans votre quotidien

Les différents produits sont aussi conçus pour être emportés, cela vous permet de profiter d’une terrasse, d’un parc ou encore de votre bureau si vous n’avez pas le temps de vous poser quelques minutes à l’extérieur. Dans tous les cas, ces enseignes possèdent désormais une charte afin de proposer une alimentation équilibrée à tous les clients qui peuvent se restaurer avec des produits de saison tout en jouissant d’un large choix. Il est même possible de construire un vrai repas avec un plat et un dessert ainsi qu'une boisson.