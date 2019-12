Home » Immobilier SCPI : ce que vous devez examiner avant d’investir Immobilier SCPI : ce que vous devez examiner avant d’investir

Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) sont des véhicules de placement collectif qui collectent des fonds apportés par des investisseurs particuliers afin d’acquérir et de gérer un patrimoine immobilier (bureaux, locaux commerciaux etc.). Chaque investisseur devient associé de la société et peut percevoir de potentiels dividendes proportionnels à l’importance de ses parts et au prorata du montant des loyers perçus. S’agit-il d’un placement rentable ? Quels sont les éléments à considérer avant d’investir ? On vous donne les réponses !

Quel est l’état du marché ?

Le marché des SCPI est un marché en pleine évolution, notamment celui des SCPI d’entreprise qui attire de plus en plus d’investisseurs. Selon l’Aspim, l’année 2019 s’annonce d’ores et déjà comme historique pour les SCPI. Sur une année glissante, leur collecte nette avoisine les 7 milliards d’euros et leurs investissements totalisent 7,5 milliards d’euros.

Avec un Taux de Distribution sur Valeur de Marché moyen de 4,35% en 2018, il s’agit d’un produit financier qui peut s’avérer attractif.

Il est cependant essentiel de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Quels sont les points d’attention concernant la SCPI ?

Avant d’investir dans une SCPI, vous devez vous assurer que ce type de placement correspond à vos besoins et à vos moyens financiers. La SCPI est un placement à long terme et il convient d’investir uniquement des sommes que vous n’aurez pas à utiliser avant des années mais également vous informer sur la SCPI, la société de gestion, la politique d’investissement, les frais et les risques. Lisez à minima le document d’informations clés et pour aller plus loin vous pouvez consulter les rapports annuels, les statuts ou encore le bulletin trimestriel d’information. Ceci afin de s’informer sur la gestion locative, le patrimoine de la SCPI, sa performance financière et l’évolution de sa capitalisation.

Les points suivants doivent également retenir l’attention de l’investisseur :

Le TDVM (taux de distribution sur valeur de marché): permet de vérifier le rendement de la SCPI. Ilest calculé en divisant le dividende annuel avec le prix de souscription au premier janvier de cette même année. Pour bien le comprendre, il est indispensable de l’étudier sur la durée et de ne pas se cantonner à la dernière année. En effet, en plus d’être non garanti, un TDVM exceptionnellement élevé sur une année, ne sera peut-être pas le reflet dans années antérieures.

Le taux d’occupation physique (TOP) : cet indicateur exprime, à chaque fin de trimestre, la surface occupée sur l’ensemble de la surface du patrimoine de la SCPI.

Le taux d’occupation financier (TOF) : est un indicateur de laperformance locative de la Trimestriel ou annuel, il se calcule comme le rapport du montant total des loyers facturés à date sur le montant total des loyers qui pourraient être perçus si l’ensemble du patrimoine de la SCPI était occupé.

La capitalisation : C’est la taille ou la valeur de marché d’une SCPI. Elle se calcule en multipliant le prix de souscription par le nombre de parts en circulation. En d’autres termes, plus la capitalisation est élevée, plus le patrimoine de la société est important.

La zone géographique : La SCPI peut investir en France ou à l’étranger mais également dans des zones ou régions qu’elle estime plus rentable ou moins risquée.

La composition du patrimoine immobilier: La particularité des SCPI d’entreprise est qu’elles détiennent un patrimoine d’immeubles à usage commercial (bureaux, entrepôts, boutiques). Le choix du type d’actif peut influer sur la fiabilité de l’investissement et sur son potentiel de rendement.

Néanmoins, investir dans une SCPI est un placement risqué : ni le rendement ni le capital ne sont garantis, la valeur d’une SCPI évolue en fonction du marché de l’immobilier. En effet, les revenus locatifs peuvent diminuer et la valeur de revente peut être inférieure à la valeur d’acquisition. Il est donc primordial de s’appuyer sur un acteur de confiance, capable d’informer et d’accompagner convenablement les investisseurs dans leurs stratégies.

