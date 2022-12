Quelles sont les tendances baskets du moment ?

Que ce soit en été ou en hiver, les sneakers sont des chaussures qui se portent toute l'année. Il y a donc forcément des modèles qui vous iront à la perfection, à n'importe quelle saison. Cependant, quels sont les sneakers qui sont à la mode en ce moment ?

Les baskets rétro sont de nouveau à la mode

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et cela s'applique aussi à la mode. Ainsi, il n'est pas surprenant que les baskets les plus en vogue aient des allures rétro. Les sneakers rétro sont des chaussures intemporelles et transformables, qui enthousiasment encore aujourd'hui en tant qu'all-rounder. Conçus à l'origine comme des chaussures de sport, ils se démarquent par leur look vintage, avec des éléments de couleur contrastée et une forme de semelle particulière.

Ces baskets présentent un cuir à effet et une coupe étroite qui les rend merveilleusement à la mode et qui affine également le pied. De plus, elles sont disponibles dans une variété de couleurs qui vont du beige au rouge en passant par le bleu, ce qui leur donne un nouvel éclat.

Les sneakers vintage sont confortables et uniques, et ils ont été les précurseurs des baskets modernes. Ils sont le choix idéal pour un look décontracté et tendance au quotidien. Beaucoup de gens considèrent même que sans une paire de sneakers vintage, comme ceux de la marque Autry, un dressing est incomplet.

Les modèles vintage se démarquent des autres baskets par leur versatilité. En effet, ils peuvent s'adapter facilement à tous les types de tenues. De plus, ils sont à la fois traditionnels et à la mode. Par ailleurs, ils sont généralement conçus pour être très durables. Aujourd'hui, on les retrouve avec des coloris et des motifs intéressants, mais ils gardent leur authenticité. Les sneakers vintage ont l'avantage de pouvoir se porter avec pratiquement toutes les tenues. Quel que soit votre style, ces baskets y apporteront une touche d'originalité et de légèreté.

Les sneakers rétro peuvent être portés avec une tenue d'été, comme un short ou un bermuda. Vous voulez que vos baskets vintage soient remarquées ? Portez-les avec un joli short ou un bermuda sympa. Vous pouvez tout essayer, que ce soit des baskets fines ou des montantes.

Les baskets blanches sont toujours aussi appréciées

Les baskets blanches sont appréciées pour leur confort et leur style épuré qui s'adapte à tous les types de tenues, du décontracté au chic. Auparavant réservées à la pratique du sport puis intégrées au dressing streetwear, elles sont maintenant les meilleures alliées mode d'hommes et de femmes de toutes les générations.

Il existe différents types de sneakers, en toile ou en cuir, à lacets ou à scratch, hautes ou basses, avec ou sans plateforme, pour tous les goûts. Mais, le modèle classique en cuir blanc reste un basique indémodable. Sa simplicité permet de s'adapter à tous les looks.

Si vous voulez avoir bonne allure, portez des baskets de qualité. Ne vous laissez pas avoir par les petits prix, car souvent, ceux-ci sont synonymes de mauvaise qualité. Portez plutôt un modèle en cuir, plus beau, plus solide et plus durable que les modèles en synthétique.

Pour mettre en valeur votre silhouette, optez pour des baskets qui affinent le pied. Les formes épaisses comme les dad shoes sont tendance, mais ne conviennent pas à toutes les morphologies et à tous les styles. Optez donc pour un modèle classique et basique.

Les baskets à plateforme sont de plus en plus populaires

Les baskets à plateforme reviennent sur le devant de la scène ! La caractéristique principale de ce type de baskets est évidemment sa semelle épaisse qui s'élève sur 5 cm ou plus. Les sneakers à plateforme ont commencé à être populaires au début des années 2000. Ils ont gagné en polyvalence et en confort, et ils peuvent être portés à différentes occasions et dans n'importe quel style. En plus d'offrir de la hauteur, les sneakers à plateforme sont expressifs et apportent plus de personnalité à un look.

Les modèles audacieux ne manquent pas en ce moment. Les plus caractériels sont une référence directe au style Y2K. Toutefois, le choix peut varier selon les types de semelles voulus. Les baskets à plateforme sont un peu plus audacieuses qu'une paire de sneakers standard.

On peut les associer à un costume, à un jean ou à un jogging pour rompre avec un style trop chic. Les férus de mode sportswear peuvent aussi les porter avec n'importe quel look basique ou casual. Les baskets à semelles hautes prennent de plus en plus de place dans le monde de la mode, car elles sont perçues comme étant plus créatives et personnelles.

Les baskets athlétiques restent au top

Les sneakers de randonnée et de running sont particulièrement en vogue en ce moment. Les nouveaux modèles sont en effet à la fois modernes et fidèles aux origines sportives de ce type de chaussures. Les semelles souples et les matériaux légers comme la maille et le mesh sont très confortables.

Les sneakers avec une fermeture en Velcro sont encore plus confortables. De plus, les nouvelles couleurs de saison donnent une allure particulièrement moderne aux chaussures sportives « passe-partout ».

Le style athleisure sportif est également devenu tendance en matière de mode. Les sneakers de course aux couleurs flashy, portés avec un t-shirt décontracté et une veste de pluie légère, peuvent désormais parfaitement être portés au quotidien, surtout en automne. Ces sneakers sont parfaits pour les promenades ou les randonnées légères, en particulier lorsque le temps automnal est imprévisible. Pour faire face à cela, on opte plutôt pour des baskets Gore-Tex.

Quelles marques de baskets sont tendance ?

Les différentes marques de baskets ont chacune leur style propre qui leur permet de se démarquer les unes des autres. Certaines sont néanmoins plus populaires que d'autres auprès des inconditionnels de la mode, et elles ont même atteint un statut iconique.

Veja

Les baskets écologiques de la marque franco-brésilienne Veja sont composées de coton bio et de caoutchouc naturel. Uniquement acheminées par bateau, ces baskets ont été conçues dans le but de réduire au maximum l'empreinte carbone de l'enseigne. Vous pouvez donc les porter en toute conscience !

Vans

Considérée comme une pionnière des sneakers, Vans est la marque de chaussure de rue la plus prisée. Les modèles qu'elle propose sont sobres et authentiques, ce qui les rend compatibles avec tous les styles vestimentaires.

Converse

La marque Converse a su créer des baskets cultes pour les hommes ! Si vous êtes un vrai collectionneur, vous adorerez compléter votre garde-robe avec des Converses en toile classiques de toutes les couleurs, mais aussi les modèles en cuir. Et, quel que soit votre style, les Converse à plateforme signeront immanquablement votre passion pour la mode !

Reebok

Les baskets Reebok ont un style dynamique et confortable, ce qui les rend idéales pour contraster avec une tenue vestimentaire de ville plus classique. Par exemple, un jean clair, un manteau en tweed et un pull en laine à col roulé.

New Balance

Les baskets New Balance sont toujours les bienvenues dans votre vestiaire masculin ! Chaque paire de cette marque est confectionnée dans une matière robuste, ce qui la rend parfaite pour arpenter les rues de la ville. En plus d'être légères et épurées, vous pouvez les porter avec un pantalon chino en toile épaisse en hiver, et en coton léger pour la période estivale.

Puma

Les baskets Puma sont légères, discrètes, élégantes et s'adaptent à tous les styles. Que le vôtre soit décontracté ou strict, choisissez une paire de Puma qui marque incontestablement votre esprit singulier !

Air Jordan

Les baskets Air Jordan, dans un style plus ancré dans les années 90, sont de retour et se portent à nouveau avec élégance ! En portant les modèles de cette marque, vous affichez un look décontracté, mais avec des accessoires bien choisis : un jean bleu, une fine ceinture en cuir, une veste de coupe droite. Et, pour compléter votre tenue, ajoutez-y un bonnet en laine épaisse en hiver ou une casquette en été !