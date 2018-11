Home » Auto Demande de carte grise : les avantages de le faire en ligne Auto Demande de carte grise : les avantages de le faire en ligne

Plus connue sous le nom de certificat d’immatriculation, la carte grise est un document qui donne l’autorisation à un véhicule de circuler et permet son identification. Pour faire la demande de votre carte grise, vous pouvez accomplir les démarches auprès d’une préfecture ou en ligne. Il est très avantageux de faire les demandes de carte grise en ligne.

Comment obtenir sa carte grise en ligne ?

L’obtention de la carte grise en ligne est possible depuis la mise en place d’un nouveau système d’immatriculation en 2009. En plus de la demande de la carte grise, vous pouvez faire d’autres procédures telles que :

demande de certificat de conformité

demande de changement de carte grise

changement de domicile

demande de changement de duplicata

certificat provisoire d’immatriculation

demande de certificat de situation administrative.

Ces différentes procédures sont réalisables sur des sites internet professionnels autorisés par l’État. La carte grise que vous obtenez via ces sites a la même valeur qu’un certificat d’immatriculation délivré directement par un bureau de préfecture.

Le fait de pouvoir obtenir une carte grise en ligne présente beaucoup d’avantages pour les propriétaires de véhicule et toute personne souhaitant faire la demande de carte grise.

Les avantages de la carte grise en ligne

La demande de la carte crise en ligne vous permet de gagner beaucoup de temps et d’économiser de l’argent. C’est un moyen économique qui permet de recevoir sa carte crise en peu de temps.

· Gain de temps considérable

Auparavant, la demande de carte grise devait se faire obligatoirement par une visite dans un service public comme la préfecture, la sous-préfecture ou la mairie. Même si cette obligation est toujours en vigueur, il est possible de faire la procédure en ligne sur des sites agréés. Cette alternative est très pratique pour ne pas avoir à faire la queue et rencontrer les responsables avant de finir la demande. En cas de dossier incomplet, vous n’avez pas à refaire le même parcours comme c’est le cas en préfecture. Il suffit de vous connecter sur un site professionnel et entamer la procédure depuis votre résidence. Aussi vous pouvez faire votre demande à tout moment. Cela vous laisse le temps de faire ce que vous voulez de votre journée et d’entamer la procédure quand vous êtes disponible. Vous n’avez donc plus besoin de vous conformer aux horaires d’ouvertures des services publics.

· Économiser de l’argent

L’obtention de la carte grise en ligne vous permet de faire de l’économie d’argent. Vous n’aurez plus à dépenser pour vous rendre à la préfecture, et vous pourrez aussi éviter les frais de parking. Outre le cout du service, tout ce que vous avez à dépenser est la connexion à internet. Par ailleurs, les comparateurs de sites professionnels qui vous renseignent sur la meilleure offre en ligne pour faire la demande de votre carte grise vous assure une bonne économie d’argent.

· Un court délai de traitement

A la différence de la préfecture, le service en ligne permet de recevoir la carte grise en 24 heures. Cette rapidité contribue à vite rentrer en possession de votre carte grise.