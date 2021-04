Home » Actu Quelles sont les activités incontournables à Nantes ? Actu Quelles sont les activités incontournables à Nantes ?

Nantes fait partie des villes les plus visitées dans l’ouest de l’Hexagone. Elle s’étend au sud du massif armoricain. Que ce soit pour un weekend que pour des vacances, vous vivrez des moments inoubliables en famille ou en couple. Vous pouvez pratiquer plusieurs activités pendant votre séjour et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est important de les connaitre afin de mieux préparer son voyage.

Quelles sont les choses à faire absolument à Nantes ?

Si Nantes fait partie du classement des 10 villes françaises les plus touristiques, ce n’est pas un fait de hasard. Tout le monde trouve son compte dans cette destination d’autant plus qu’il est facile de trouver un hébergement près du Stade de la Beaujeoire

. Que vous soyez un amoureux des sorties en boîtes de nuit, les visites dans les musées, balades sur les sites touristiques, tout est mis en place pour que votre séjour soit agréable.

Activités autour du Stade de la Beaujoire

Le stade de la Beaujoire est un lieu incontournable sur Nantes. Non seulement on trouve des meilleurs hôtels près de cet endroit, on peut également faire plusieurs activités comme le Tadam escape, le Bike’N Tour, la ligue des Gentlemen, dégustation de vins, visite de la production artisanale de saumon ou de l’atelier artistique.

Les machines de l’île

Depuis sa mise en place, cet endroit est devenu l’un des plus visités de la ville. Il s’agit d’un immense objet construit à base de métal qui se déplace avec de nombreuses personnes à l’intérieur. En forme d’éléphant, ce chef d’œuvre emblématique propose des voyages uniques à ses visiteurs. Monter à bord des machines de l’île est une activité incontournable lorsqu’on vient à Nantes.

Le château des ducs de Bretagne

Se trouvant sur les bords de la Loire, il est l’un des symboles forts de la ville de Nantes. Bâti au 15ème siècle par le duc de Bretagne, ce monument permet de retracer et de comprendre l’histoire de cette ville. C’est d’ailleurs ce bâtiment qui abrite le musée d’histoire de la commune de Nantes. Il peut être admiré depuis l’extérieur et cela est d’autant plus magnifique à contempler quand il fait sombre d’autant plus que sa cour est lumineuse. Vous pouvez également parcourir ses 32 salles et bien d’autres.

La cathédrale Saint Pierre

Cet édifice vaut un détour grâce à son architecture. Volumineux et grandiose, ce monument est devenu un véritable lieu de culte pour les habitants de cette ville et c’est pour cette raison qu’ils y sont d’ailleurs très attachés. Il est l’un des bâtiments les plus hauts de la ville d’autant plus qu’il est plus haut que la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.

Où dormir à Nantes ?

L’hébergement est une préoccupation majeure dans la ville de Nantes comme c’est d’ailleurs le cas dans les autres villes du pays. En fonction du nombre de jours ou du nombre de personnes qui vous accompagnent, vous trouverez des chambres d’hôtels moins chères. Ces hôtels sont situés à des lieux stratégiques, comme près du Stade de la Beaujeoire. Vous pourrez profiter au maximum de votre séjour car ce lieu regroupe la plupart des sites et lieux touristiques de Nantes.